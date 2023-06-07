Кличко уволил чиновника за нарушение комендантского часа

Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк. Фото: facebook.com/oleksandr.nykoriak

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил об увольнении директора департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка. Он нарушил комендантский час.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

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Увольнение за нарушение комендантского часа

Кличко подчеркнул, что за нарушение комендантского часа есть административная ответственность для всех граждан, а чиновник несет еще и политическую.

"Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк, которого ночью, в глубокий комендантский час, заметили на выходе из ресторана, будет уволен. Сказал ему писать заявление", — рассказал Кличко.

Он также обратился к правоохранительным органам относительно контроля и привлечения к ответственности развлекательных и заведений питания за их работу в комендантский час.

Что предшествовало

Недавно "Украинская правда" провела расследование и выяснила, что в столичных заведениях во время комендантского часа отдыхают чиновники, застройщики и правоохранители.

Заведения работают даже во время воздушной тревоги. На видео можно увидеть директора департамента охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации Александра Никоряка, киевского застройщика Артура Мхитаряна и заместителя генерального прокурора Игоря Мустеца.

Напомним, в результате ночных ракетных обстрелов по столице 1 июня в Деснянском районе погибли по меньшей мере три человека. Мэр Киева Виталий Кличко инициировал отстранить голову от должности.

Также мы писали, что главы райадминистраций Киева призвали Кличко отказаться от должности главы КГГА. Это произошло на фоне трагедии из-за закрытого укрытия во время воздушной тревоги в столице.