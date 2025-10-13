Відео
Україна
Кличко звільнив свого першого заступника Поворозника

Кличко звільнив свого першого заступника Поворозника

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 18:08
Кличко звільнив свого першого заступника Поворозника
Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 13 жовтня, мер Києва Віталій Кличко звільнив свого першого заступника Миколу Поворозника. Саме він разом з іншими чиновниками КМДА святкував день народження у День жалоби. 

Інформація щодо цього та відповідний указ з'явилась у соцмережах.

Кличко звільнив свого першого заступника Поворозника - фото 1
Указ Кличка щодо звільнення Поворозника. Фото: соцмережі

 

Звільнення Поворозника

У документі зазначено, що Управлінню фінансово-господарського забезпечення апарату виконавчого органу Київради доручено провести розрахунок та виплатити Поворознику компенсацію за невикористану частину щорічної основної відпустки. Відпустка враховує період роботи з 21 грудня 2024 року по 13 жовтня 2025 року, за розрахунком на один календарний день.

Варто зазначити, що у соцмережах Віталія Кличка та на сайті КМДА наразі інформація щодо звільнення Поворозника відсутня.

Поворозник підтвердив своє звільнення

Микола Поворозник попрощався з посадою першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, яку він обіймав майже вісім років. За цей час йому довелося працювати в умовах епідемії COVID-19 та під час повномасштабного вторгнення, що "загартувало і його, і команду".

У своєму прощальному зверненні Поворозник подякував колегам, які щоденно віддають душу та знання розвитку столиці, а також українським захисникам за можливість жити і працювати у вільній країні. Особливі слова вдячності він висловив друзям за підтримку, а ворогам — за те, що вони змушували ставати сильнішим і розумнішим.

"Далі буде…", — підсумував Поворозник, натякаючи на новий етап у своєму житті та кар’єрі.

Кличко звільнив свого першого заступника Поворозника - фото 2
Пост Поворозника. Фото: скриншот

Нагадаємо, скандал із Миколою Поворозником вибухнув 26 квітня, коли в інтернеті з’явилися відеозаписи його вечірки. Захід відбувся у День жалоби за жертвами масованої ворожої атаки 24 квітня, під час якої загинули 12 киян. Ця подія викликала хвилю обурення суспільства, адже чиновник святкував у час, коли місто вшановувало пам’ять загиблих.

А вже 10 червня Поворознику було висловлено недовіру.

А 8 жовтня стало відомо, що Віталій Кличко має намір відсторонити Миколу Поворозника з посади першого заступника. Для цього очільник Київської міської державної адміністрації направив відповідне подання до Кабінету міністрів.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
