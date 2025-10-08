Кличко звільняє Поворозника — Кабмін розглядає подання

Звільнення Поворозника — Кличко вніс подання до Кабміну
Мер Києва Віталій Кличко планує звільнити свого першого заступника Миколу Поворозника. Відповідне подання очільник КМДА вніс до Кабінету міністрів.
Про це повідомляють джерела Новини.LIVE у середу, 8 жовтня.
Поворозник відмовляється йти у відставку
За словами джерел, у п'ятницю відбулася погоджувальна рада Київради, на якій Кличко заявив, що Поворозник відмовляється йти у відставку за власною ініціативою.
Тепер подання мають погодити в уряді.
Нагадаємо, скандал навколо Поворозника розпочався 26 квітня. Тоді у мережі зʼявилися кадри з вечірки, яку він влаштував у День жалоби за загиблими внаслідок масованої ворожої атаки 24 квітня. Тоді загинули 12 киян.
10 червня Поворознику було висловлено недовіру.
А нібито відсторонили його від посади лише 30 червня. Проте, як виявилося згодом, він все-таки працює.
