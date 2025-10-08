Відео
Україна
Звільнення Поворозника — Кличко вніс подання до Кабміну

Звільнення Поворозника — Кличко вніс подання до Кабміну

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 12:26
Кличко звільняє Поворозника — Кабмін розглядає подання
Ексзаступник Кличка Микола Поворозник. Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко планує звільнити свого першого заступника Миколу Поворозника. Відповідне подання очільник КМДА вніс до Кабінету міністрів.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE у середу, 8 жовтня.

Читайте також:

Поворозник відмовляється йти у відставку

За словами джерел, у п'ятницю відбулася погоджувальна рада Київради, на якій Кличко заявив, що Поворозник відмовляється йти у відставку за власною ініціативою. 

Тепер подання мають погодити в уряді.

Нагадаємо, скандал навколо Поворозника розпочався 26 квітня. Тоді у мережі зʼявилися кадри з вечірки, яку він влаштував у День жалоби за загиблими внаслідок масованої ворожої атаки 24 квітня. Тоді загинули 12 киян.

10 червня Поворознику було висловлено недовіру.

А нібито відсторонили його від посади лише 30 червня. Проте, як виявилося згодом, він все-таки працює.

Віталій Кличко Кабінет міністрів Київ КМДА звільнення
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
