Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Кличко уволил своего первого заместителя Поворозника

Кличко уволил своего первого заместителя Поворозника

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 18:08
Кличко уволил своего первого заместителя Поворозника
Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 13 октября, мэр Киева Виталий Кличко уволил своего первого заместителя Николая Поворозника. Именно он вместе с другими чиновниками КГГА праздновал день рождения в День траура.

Информация об этом и соответствующий указ появилась в соцсетях.

Реклама
Читайте также:
Кличко уволил своего первого заместителя Поворозника - фото 1
Указ Кличко об увольнении Поворозника. Фото: соцсети

 

Увольнение Поворозника

В документе указано, что Управлению финансово-хозяйственного обеспечения аппарата исполнительного органа Киевсовета поручено провести расчет и выплатить Поворознику компенсацию за неиспользованную часть ежегодного основного отпуска. Отпуск учитывает период работы с 21 декабря 2024 года по 13 октября 2025 года, по расчету на один календарный день.

Стоит отметить, что в соцсетях Виталия Кличко и на сайте КГГА пока информация об увольнении Поворозника отсутствует.

Поворозник подтвердил свое увольнение

Николай Поворозник попрощался с должностью первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, которую он занимал почти восемь лет. За это время ему пришлось работать в условиях эпидемии COVID-19 и во время полномасштабного вторжения, что "закалило и его, и команду".

В своем прощальном обращении Поворозник поблагодарил коллег, которые ежедневно отдают душу и знания развитию столицы, а также украинских защитников за возможность жить и работать в свободной стране. Особые слова благодарности он выразил друзьям за поддержку, а врагам — за то, что они заставляли становиться сильнее и умнее.

"Дальше будет...", — подытожил Поворозник, намекая на новый этап в своей жизни и карьере.

Кличко уволил своего первого заместителя Поворозника - фото 2
Пост Поворозника. Фото: скриншот

Напомним, скандал с Николаем Поворозником разразился 26 апреля, когда в интернете появились видеозаписи его вечеринки. Мероприятие состоялось в День траура по жертвам массированной вражеской атаки 24 апреля, во время которой погибли 12 киевлян. Это событие вызвало волну возмущения общества, ведь чиновник праздновал во время, когда город почтил память погибших.

А уже 10 июня Поворознику было выражено недоверие.

А 8 октября стало известно, что Виталий Кличко намерен отстранить Николая Поворозника от должности первого заместителя. Для этого глава Киевской городской государственной администрации направил соответствующее представление Кабинету министров.

Виталий Кличко Киев КГГА увольнение столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации