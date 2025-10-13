Кличко уволил своего первого заместителя Поворозника

Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 13 октября, мэр Киева Виталий Кличко уволил своего первого заместителя Николая Поворозника. Именно он вместе с другими чиновниками КГГА праздновал день рождения в День траура.

Информация об этом и соответствующий указ появилась в соцсетях.

Указ Кличко об увольнении Поворозника. Фото: соцсети

Увольнение Поворозника

В документе указано, что Управлению финансово-хозяйственного обеспечения аппарата исполнительного органа Киевсовета поручено провести расчет и выплатить Поворознику компенсацию за неиспользованную часть ежегодного основного отпуска. Отпуск учитывает период работы с 21 декабря 2024 года по 13 октября 2025 года, по расчету на один календарный день.

Стоит отметить, что в соцсетях Виталия Кличко и на сайте КГГА пока информация об увольнении Поворозника отсутствует.

Поворозник подтвердил свое увольнение

Николай Поворозник попрощался с должностью первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, которую он занимал почти восемь лет. За это время ему пришлось работать в условиях эпидемии COVID-19 и во время полномасштабного вторжения, что "закалило и его, и команду".

В своем прощальном обращении Поворозник поблагодарил коллег, которые ежедневно отдают душу и знания развитию столицы, а также украинских защитников за возможность жить и работать в свободной стране. Особые слова благодарности он выразил друзьям за поддержку, а врагам — за то, что они заставляли становиться сильнее и умнее.

"Дальше будет...", — подытожил Поворозник, намекая на новый этап в своей жизни и карьере.

Пост Поворозника. Фото: скриншот

Напомним, скандал с Николаем Поворозником разразился 26 апреля, когда в интернете появились видеозаписи его вечеринки. Мероприятие состоялось в День траура по жертвам массированной вражеской атаки 24 апреля, во время которой погибли 12 киевлян. Это событие вызвало волну возмущения общества, ведь чиновник праздновал во время, когда город почтил память погибших.

А уже 10 июня Поворознику было выражено недоверие.

А 8 октября стало известно, что Виталий Кличко намерен отстранить Николая Поворозника от должности первого заместителя. Для этого глава Киевской городской государственной администрации направил соответствующее представление Кабинету министров.