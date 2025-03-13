Кличко объявил об увольнении чиновников из-за земельных дел

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о масштабных кадровых изменениях в столичной власти, в частности в сфере земельных отношений и градостроительства. Такие решения, по его словам, были приняты из-за скандального расследования Национального антикоррупционного бюро "Чистый город", где обнаружили ряд коррупционных схем с их участием.

Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram.

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С должностей уволены заместитель председателя КГГА Петр Оленич, заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта, а также заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов, который будет уволен процедурно со следующего дня. Председатель земельной комиссии Киевсовета и директор КП "Инженерный центр" Михаил Терентьев написал заявление об увольнении. Также фракция партии "УДАР" приняла решение отозвать его из депутатов Киевсовета.

Также Виталий Кличко заявил, что в ближайшее время будут уволены еще ряд должностных лиц, в частности директор КП "Киевский институт земельных отношений" Игорь Долинский, директор КП "Спецжилфонд" Владимир Шарий, директор КП "Финансовая компания "Житлоинвест"" Виктор Погребной и заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Валентина Святина. Кроме этого, в "Киевзеленстрое" уволят генерального директора Юрия Бахмата, его первого заместителя Алексея Лукаша и заместителя начальника управления капитальных вложений Александра Гору.

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Какие следственные действия продолжаются и что со сферой градостроительства и земельных отношений

Мэр подчеркнул, что проверки в различных департаментах продолжаются, и увольнения не будут последними. В сфере градостроительства и земельных отношений запланирована реорганизация, а также проверка документов по отводу земельных участков, которые фигурируют в расследовании НАБУ. Если будут выявлены нарушения, соответствующие землеотводы будут отменены. Кроме того, анонсирована реорганизация структурных подразделений КГГА, чтобы сделать их работу более прозрачной и эффективной.

"Также уже готовится пакет решений, чтобы исключить подобные злоупотребления в дальнейшем. Это касается и процедур, чтобы закрыть лазейки в законодательстве. Относительно последнего мы подготовили обращение в парламент. Чтобы Верховная Рада должным образом урегулировала в законе соотношение площади земельных участков и объектов имущества, расположенных на них", — сообщил Кличко.

Напомним, в феврале НАБУ провела масштабные обыски, в частности, и среди должностных лиц КГГА в рамках операции "Чистый город" на выявление фактов коррупции.

В конце февраля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что уволит с должностей нескольких чиновников, которые фигурировали в антикоррупционном расследовании НАБУ.

Впоследствии журналисты Bihus.Info исследовали, как работала коррупционная схема в Киеве с земельной сферой.