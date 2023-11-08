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Кличко звинуватив Верховну Раду у тиску на місцеву владу — деталі

8 листопада 2023 18:32
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Кличко звинуватив Верховну Раду у тиску на місцеву владу — деталі
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Столичний міський голова Віталій Кличко звинуватив Верховну Раду у тиску на місцеву владу. За його словами, парламентарі не дають чиновникам можливості допомагати Збройним силам України, і "спрямовувати кошти з бюджетів міст нашим захисникам".

Про це він написав у Telegram.

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За словами мера столиці, нардепи та уряд тиснуть на місцеву владу, звинувачуючи останню в недофінансуванні ЗСУ.

"Тепер вони намагаються перекласти відповідальність на місцеве самоврядування. Це при тому, що всі міста й так платять в Держбюджет 40% ПДФО своїх громад. А Київ - 60%. І всі міста також додатково спрямовують на допомогу захисникам кошти з бюджетів громад", — пише Кличко.

Київський голова додає: це пов'язано, в першу чергу, з тим, що нардепи ВР забрали заднім числом у міст і селищ військовий ПДФО. 

"Це рішення особливо вдарить по невеликих містах і містечках, де військовий ПДФО становив значну частину бюджету. Ми повинні й робити все для допомоги ЗСУ, й не допустити занепаду в наших містах, містечках та селищах", — наголошує мер Києва. 

Нагадаємо, що раніше Віталій Кличко заявив, що в Києві створять сквер імені загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла на псевдо "Да Вінчі". Водночас у мережі показали фото покинутого рингу, куди міського голову покликали на спаринг, нагадавши йому, що саме це місце він особисто відкривав два роки тому.

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