Кличко звинуватив Верховну Раду у тиску на місцеву владу — деталі

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Столичний міський голова Віталій Кличко звинуватив Верховну Раду у тиску на місцеву владу. За його словами, парламентарі не дають чиновникам можливості допомагати Збройним силам України, і "спрямовувати кошти з бюджетів міст нашим захисникам".

Про це він написав у Telegram.

Читайте також:

Конфлікт Кличка з Верховною Радою

За словами мера столиці, нардепи та уряд тиснуть на місцеву владу, звинувачуючи останню в недофінансуванні ЗСУ.

"Тепер вони намагаються перекласти відповідальність на місцеве самоврядування. Це при тому, що всі міста й так платять в Держбюджет 40% ПДФО своїх громад. А Київ - 60%. І всі міста також додатково спрямовують на допомогу захисникам кошти з бюджетів громад", — пише Кличко.

Київський голова додає: це пов'язано, в першу чергу, з тим, що нардепи ВР забрали заднім числом у міст і селищ військовий ПДФО.

"Це рішення особливо вдарить по невеликих містах і містечках, де військовий ПДФО становив значну частину бюджету. Ми повинні й робити все для допомоги ЗСУ, й не допустити занепаду в наших містах, містечках та селищах", — наголошує мер Києва.

Нагадаємо, що раніше Віталій Кличко заявив, що в Києві створять сквер імені загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла на псевдо "Да Вінчі". Водночас у мережі показали фото покинутого рингу, куди міського голову покликали на спаринг, нагадавши йому, що саме це місце він особисто відкривав два роки тому.