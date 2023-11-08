Кличко обвинил Верховную Раду в давлении на местную власть

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Столичный городской голова Виталий Кличко обвинил Верховную Раду в давлении на местные власти. По его словам, парламентарии не дают чиновникам возможности помогать Вооруженным силам Украины и "направлять средства из бюджетов городов нашим защитникам".

Об этом он написал в Telegram.

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По словам мэра столицы, нардепы и правительство давят на местные власти, обвиняя последнюю в недофинансировании ВСУ.

"Теперь они пытаются переложить ответственность на местное самоуправление. Это при том, что все города и так платят в Госбюджет 40% НДФЛ своих общин. А Киев - 60%. И все города также дополнительно направляют на помощь защитникам средства из бюджетов общин", — пишет Кличко.

Киевский председатель добавляет: это связано, в первую очередь, с тем, что нардепы ВР забрали задним числом у городов и поселков военный НДФЛ.

"Это решение особенно ударит по небольшим городам и городкам, где военный НДФЛ составлял значительную часть бюджета. Мы должны и делать все для помощи ВСУ, и не допустить упадка в наших городах, городках и поселках", — отмечает мэр Киева.

Напомним, что ранее Виталий Кличко заявил, что в Киеве создадут сквер имени погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайла, известного так же, как "Да Винчи". В то же время в сети показали фото заброшенного ринга, куда мэра позвали на спарринг, напомнив ему, что именно это место он лично открывал два года назад.