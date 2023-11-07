В мережі показали фото покинутого рингу, куди Кличка покликали на спаринг
Мера Києва Віталія Кличка запросили подивитися на занедбаний ринг на одному зі стадіонів столиці. Наголошується, що ринг фактично зруйнований, адже масштаби занедбаності на фото вражаючі.
Про це повідомляють соцмережі.
Занедбаний боксерський ринг на Оболоні
Зазначається, що ринг знаходиться на території стадіону 192-ї та 252-ї шкіл. Користувачі звернули увагу, що цей ринг Кличко особисто відкривав два роки тому.
На рингу, куди запросили столичного голову, відсутні канати та стеля, на малому полі знищено штучне покриття, боксерські "груші" взагалі кудись зникли після одного місяця перебування на спортивному майданчику, а трибуни головного поля втратили 80% сидінь.
Кияни поцікавилися, навіщо взагалі було будувати цей ринг, якщо він майже не використовувався за призначенням, на відміну від інших будов комплексу.
"У мене є не нульові шанси, що Кличко провалиться до ями цього рингу і мені віднесуть технічну перемогу", — жартома пише місцевий шанувальник боксу.
Нагадаємо, що раніше мер Києва Віталій Кличко знову потрапив у скандал, коли у прямому ефірі заявив, що тимчасово окуповані території України більше не є її територіями. Ще раніше у столичного голови оголосили тендер на модернізацію "Реєстру домашніх тварин", вартістю близько 5 мільйонів гривень.
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