В мережі показали фото покинутого рингу, куди Кличка покликали на спаринг

Фото покинутого рингу на Оболоні у Києві. Фото: соцмережі

Мера Києва Віталія Кличка запросили подивитися на занедбаний ринг на одному зі стадіонів столиці. Наголошується, що ринг фактично зруйнований, адже масштаби занедбаності на фото вражаючі.

Про це повідомляють соцмережі.

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Зазначається, що ринг знаходиться на території стадіону 192-ї та 252-ї шкіл. Користувачі звернули увагу, що цей ринг Кличко особисто відкривав два роки тому.

Каркас рингу з видом на ряд ще цілих сидінь. Джерело: соцмережі

Пошкоджена підлога рингу. Джерело: соцмережі

На рингу, куди запросили столичного голову, відсутні канати та стеля, на малому полі знищено штучне покриття, боксерські "груші" взагалі кудись зникли після одного місяця перебування на спортивному майданчику, а трибуни головного поля втратили 80% сидінь.

Пошкоджене штучне покриття на одному з полів. Джерело: соцмережі

Знищені сидіння на міні-трибунах. Джерело: соцмережі

Кияни поцікавилися, навіщо взагалі було будувати цей ринг, якщо він майже не використовувався за призначенням, на відміну від інших будов комплексу.

"У мене є не нульові шанси, що Кличко провалиться до ями цього рингу і мені віднесуть технічну перемогу", — жартома пише місцевий шанувальник боксу.

Нагадаємо, що раніше мер Києва Віталій Кличко знову потрапив у скандал, коли у прямому ефірі заявив, що тимчасово окуповані території України більше не є її територіями. Ще раніше у столичного голови оголосили тендер на модернізацію "Реєстру домашніх тварин", вартістю близько 5 мільйонів гривень.