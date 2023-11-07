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В мережі показали фото покинутого рингу, куди Кличка покликали на спаринг

7 листопада 2023 19:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В мережі показали фото покинутого рингу, куди Кличка покликали на спаринг
Фото покинутого рингу на Оболоні у Києві. Фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Мера Києва Віталія Кличка запросили подивитися на занедбаний ринг на одному зі стадіонів столиці. Наголошується, що ринг фактично зруйнований, адже масштаби занедбаності на фото вражаючі.

Про це повідомляють соцмережі.

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Зазначається, що ринг знаходиться на території стадіону 192-ї та 252-ї шкіл. Користувачі звернули увагу, що цей ринг Кличко особисто відкривав два роки тому. 

В мережі показали фото покинутого рингу, куди Кличка покликали на спарринг
Каркас рингу з видом на ряд ще цілих сидінь. Джерело: соцмережі
В мережі показали фото покинутого рингу, куди Кличка покликали на спарринг
Пошкоджена підлога рингу. Джерело: соцмережі

На рингу, куди запросили столичного голову, відсутні канати та стеля, на малому полі знищено штучне покриття, боксерські "груші" взагалі кудись зникли після одного місяця перебування на спортивному майданчику, а трибуни головного поля втратили 80% сидінь.

В мережі показали фото покинутого рингу, куди Кличка покликали на спарринг
Пошкоджене штучне покриття на одному з полів. Джерело: соцмережі
В мережі показали фото покинутого рингу, куди Кличка покликали на спарринг
Знищені сидіння на міні-трибунах. Джерело: соцмережі

Кияни поцікавилися, навіщо взагалі було будувати цей ринг, якщо він майже не використовувався за призначенням, на відміну від інших будов комплексу.

"У мене є не нульові шанси, що Кличко провалиться до ями цього рингу і мені віднесуть технічну перемогу", — жартома пише місцевий шанувальник боксу.

Нагадаємо, що раніше мер Києва Віталій Кличко знову потрапив у скандал, коли у прямому ефірі заявив, що тимчасово окуповані території України більше не є її територіями. Ще раніше у столичного голови оголосили тендер на модернізацію "Реєстру домашніх тварин", вартістю близько 5 мільйонів гривень. 

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