У Києві від Либідської запустять додатковий автобус — який маршрут

Громадський транспорт у Києві. Ілюстративне фото: УНІАН

У Києві з 13 грудня від станції метрополітену "Либідська" запустять тимчасовий автобус. Він курсуватиме до станції метро "Деміївська".

Про це повідомляє КМДА.

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Так, для зручності пасажирів маршрут тимчасового автобуса №60 побудований за наступною схемою:

вулиця Антоновича — бульвар Миколи Міхновського — проспект Голосіївський — проспект Науки — вулиця Саперно-Слобідська — проспект Науки — бульвар Миколи Міхновського — вулиця Велика Васильківська — вулиця Загородня — вулиця Антоновича.

Схема тимчасового маршруту. Фото: КМДА

Скриншот допису КМДА

Нагадаємо, що у Києві 8 грудня закрили шість станцій метро на ділянці "Теремки" — "Деміївська" у зв'язку з ремонтом тунелю. Втім, на цьому маршруті запустили дублюючий наземний транспорт.

Також ми писали, що кияни створили електронну петицію, в якій вимагають звільнити директора метрополітену Віктора Брагінського. Наразі, документ зібрав 192 підписи з 6 тисяч необхідних.