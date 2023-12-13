КГГА планирует ввести единый билет для проезда по закрытым станциям метро

Люди ждут транспорта на остановке метро "Лыбидская". Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В КГГА планируют ввести единый билет на маршруте между станциями метро "Теремки" и "Лыбидская". Это вариант бесплатного проезда, осуществляемого автобусами.

Об этом сообщил глава фракции "Удар" в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец в интервью "РБК-Украина".

Читайте также:

Бесплатный единственный билет

"Я считаю это самым главным вопросом. Потому что это касается прежде всего комфорта и справедливости по отношению к людям. Оно уже на финише. Сейчас решается - будет ли это единственный билет или автобус будет просто бесплатно ездить от станции метро "Лыбедская" и до "Теремков", — сказал политик.

По его словам, из-за критической ситуации на перегонном тоннеле между "Демеевской" и "Лыбедской" такое решение не было сразу согласовано.

"Поэтому во избежание гибели людей, как это происходило в 2010 году, решили закрыть возможность проезда", — пояснил нардеп, и отметил, что челночное движение между закрытыми станциями уже заработало.

"Сегодня-завтра будет решен вопрос относительно того, чтобы люди не платили дважды, даже трижды, а по тому же тарифу, как они заходят в метро", — сказал он.

Белоцерковец говорит: у столицы есть техническая возможность ввести такой вариант. Сейчас рассматривается вариант либо введения единого билета, либо бесплатного проезда, который организуют автобусы.

"Это будет решено либо через единый билет, потому что такая техническая возможность у города есть, либо через бесплатное движение автобусов. Сейчас решают, кто именно будет получать соответствующие льготы: либо метрополитен, либо "Киевпасстранс", — подытожил Белоцерковец.

Напомним, что ранее из-за российской ночной атаки по Киеву затопило подземный пешеходный переход. В то же время КГГА показала график челночного движения поездов столичного метро из-за аварии на перегонном тоннеле.