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КГГА изменила график движения поездов киевского метро — как теперь будет ходить транспорт

2 июня 2024 17:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Киеве изменится движение метро — как теперь будут ходить поезда
Пассажиры в метро. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Киевское метро, начиная с понедельника, 4 июня сменит интервалы курсирования электропоездов между станциями. Теперь интервалы ожидания будут составлять от трех до семи минут из-за нехватки работников из-за принятого закона о мобилизации.

Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.

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По сообщению городских властей, со следующей недели интервалы между поездами составят:

  • в пиковые часы — 3-4 минуты;
  • в межпиковом — 6:00-6:30 минут;
  • в выходные дни интервалы остаются без изменений — 6-7 минут.

"Графики движения поездов метрополитена составляются с учетом размера пассажиропотока и укомплектованности штата работников предприятия, в том числе машинистами", — объясняют в КГГА.

метро киев интервалы
Скриншот сообщения от КГГА

Ранее мы сообщали, что из-за мобилизации работников столичного метро на предприятии возник острый дефицит кадров.

Также мы писали, что в столице может обрушиться Почтовая площадь из-за состояния подземных опорных конструкций исторического памятника.

общественный транспорт
мобилизация
метро
Украина
Киев
КГГА
поезда
транспорт

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