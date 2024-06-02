В Киеве изменится движение метро — как теперь будут ходить поезда

Пассажиры в метро. Фото: Новини.LIVE

Киевское метро, начиная с понедельника, 4 июня сменит интервалы курсирования электропоездов между станциями. Теперь интервалы ожидания будут составлять от трех до семи минут из-за нехватки работников из-за принятого закона о мобилизации.

Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.

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По сообщению городских властей, со следующей недели интервалы между поездами составят:

в пиковые часы — 3-4 минуты;

в межпиковом — 6:00-6:30 минут;

в выходные дни интервалы остаются без изменений — 6-7 минут.

"Графики движения поездов метрополитена составляются с учетом размера пассажиропотока и укомплектованности штата работников предприятия, в том числе машинистами", — объясняют в КГГА.

Скриншот сообщения от КГГА

Ранее мы сообщали, что из-за мобилизации работников столичного метро на предприятии возник острый дефицит кадров.

Также мы писали, что в столице может обрушиться Почтовая площадь из-за состояния подземных опорных конструкций исторического памятника.