В Киеве изменится движение метро — как теперь будут ходить поезда

КГГА изменила график движения поездов киевского метро — как теперь будет ходить транспорт
Киевское метро, начиная с понедельника, 4 июня сменит интервалы курсирования электропоездов между станциями. Теперь интервалы ожидания будут составлять от трех до семи минут из-за нехватки работников из-за принятого закона о мобилизации.
Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.
В Киеве увеличат интервалы движения поездов метро
По сообщению городских властей, со следующей недели интервалы между поездами составят:
- в пиковые часы — 3-4 минуты;
- в межпиковом — 6:00-6:30 минут;
- в выходные дни интервалы остаются без изменений — 6-7 минут.
"Графики движения поездов метрополитена составляются с учетом размера пассажиропотока и укомплектованности штата работников предприятия, в том числе машинистами", — объясняют в КГГА.
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