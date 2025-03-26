В Киеве проигнорировали 80% нарушений в закупках на 8 млрд

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Фото: КМВА

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко провел совещание с представителями Бюро экономической безопасности, во время которого были рассмотрены результаты проверок публичных закупок в столице. По его словам, только за 2024 год специалисты БЭБ обнаружили возможные нарушения в более сотни процедур на общую сумму более 8 миллиардов гривен. В то же время чиновники Киевской городской государственной администрации отреагировали на эти замечания только в 19% случаев.

Об этом Тимур Ткаченко сообщил в Telegram.

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Власти Киева не реагируют на выявленные проблемы в закупках

По словам Ткаченко, четыре из пяти выявленных проблемных закупок были фактически проигнорированы. В этом году уже были выявлены нарушения в закупках на более чем 1 миллиард гривен, в частности речь идет об одной закупке на почти 600 миллионов, на которую БЭБ не получило никакого ответа от городских властей и теперь обращается непосредственно к КГГА.

Ткаченко ставит под вопрос финансирование реконструкции дамб Бортнической станции аэрации

Отдельное внимание Ткаченко обратил на реконструкцию дамб иловых полей Бортнической станции аэрации. Хотя объект действительно критически важен для Киева, чиновник отметил, что ежегодные бюджетные вливания в сотни миллионов гривен на него требуют отдельного анализа.

Городской бюджет доверяют компаниям, которые вообще не соответствуют требованиям

По его словам, существует системная проблема — победителями тендеров часто становятся компании, которые не имеют ни отчетности, ни персонала, ни технической базы. И несмотря на это, они получают доступ к проектам стоимостью сотни миллионов гривен. Глава КГВА обратился к заказчикам и чиновникам с риторическими вопросами.

"Четко видно типичные проблемы в закупках: предприятия, которым из городского бюджета идут сотни миллионов, не платят налогов, не подают отчетности, не имеют материальной базы, во многих случаях банально не имеют кадров для проектов, которые реализуют. Заказчики, чиновники этого не видят, когда допускают к участию в закупках? А когда подписывают договоры?" — пишет Ткаченко.

Ткаченко отметил, что не позволит оставить эти вопросы без ответа, и уже инициирует заседание рабочей группы "Прозрачность и подотчетность", где Территориальное управление БЭБ в городе Киеве предоставит публичный доклад об использовании средств городского бюджета.

Ткаченко раскритиковал бездействие мэра Киева

Ткаченко также резко высказался в отношении мэра Киева.

"Уверен, если бы средства города не разворовывались, мэр Кличко мог бы больше дронов передавать военным от громады. Надеюсь, что и ему будет интересно услышать доклады правоохранителей", — подытожил Тимур Ткаченко.

Напомним, в Киеве нередко разоблачают чиновников, которые завышают цены во время тендеров. Так, чиновника управления образования уличили в дерибане средств на закупке ламп для укрытий. Также сообщалось о сделках на закупках удлинителей для укрытия.

Также в столице будут судить экс-директора ритуальной службы, который нанес ущерб бюджету на 2 млн гривен на закупке гранитных плит.