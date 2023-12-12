Закриття метро - проблеми Голосіївського району

Закриття метро у Києві. Фото: з відкритих джерел

Закриття шести станцій метро у Києві припали на Голосіївський район, який є найбільшим у столиці — населення становить близько 200 тисяч. Такі транспортні втрати несуть за собою низку проблем для району, серед яких — міграція людей через житло і роботу.

Про це Новини.LIVE розповів член громадської ради при КМДА Дмитро Калько.

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"Я думаю, що за аналогією з Троєщиною, людина до всього звикає, але інше питання, чи потрібно їй звикати до цього. Зараз іде адаптивний період, а сказати, що люди адаптуються — чи вони взагалі перестануть їздити і змінять місце проживання і роботу? Ціни на оренду житла впадуть. Закриття метро матиме величезний негативний вплив на район. Спрогнозувати, які саме у фінансовому аспекті втрати для людей, неможливо", — сказав Калько.

Закриття метро у Києві

Неочікувано в КМДА повідомили, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях синьої гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.

Вже вдень 8 грудня зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Водночас повідомили, що дублювальні маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.

Як стверджують фахівці, в Київській міській державній адміністрації не один місяць знали про загрозу виникнення аварії у тунелі між станціями метро "Либідська" та "Деміївська". Народний депутат Олексій Кучеренко вимагатиме створити тимчасову слідчу комісію.

Наразі закриття станцій спричинило колапс транспортної системи. Особливо завантажена зранку станція "Либідська".

Як ми писали раніше, закриття шести станцій метро в Києві спричинило транспортний колапс. Мешканці обурені бездіяльністю влади, але в стінах самого КМДА не дуже хвилюються через настрої серед киян.