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Когда начались проблемы с киевским метро и сколько времени нужно на ремонт — ответ КГГА

14 декабря 2023 12:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Когда начались проблемы с киевским метро и сколько времени нужно на ремонт — ответ КГГА
Киевское метро Иллюстративное фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Ситуация, которая произошла с киевским метро, не чрезвычайна. В то же время, на других станциях тоже есть проблемы, которые нужно решать.

Об этом заявил директор департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) Руслан Кандибор в интервью изданию NV.

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Проблемная станция метрополитена

По его словам, о проблемах в этой части метрополитена было известно с 2011 года, а именно почти с момента сдачи станции в пользование.

Он добавил, что киевское метро работает в штатном режиме, а с проблемой, которая произошла на участке "Демеевская" — "Теремки", можно будет разобраться за шесть месяцев.

Кандибор отметил, что предварительные выводы, касающиеся креплений тоннеля изнутри, уже были получены от специалистов Научно-исследовательского института строительных конструкций.

"Мы сейчас проводим определенные консультации со многими другими лицензированными структурами, которые могут нам дать объективный проект, объективный инженерный вывод, что делать снаружи", — заверил чиновник.

Кто будет за это отвечать

В свою очередь 13 декабря полиция с обысками пришла в КП "Киевский метрополитен", ЧАО "Метрострой" и в структурные подразделения КГГА. Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по квалификации "Служебная халатность" (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Также киевляне создали электронную петицию, в которой требуют уволить директора метрополитена Виктора Брагинского.

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