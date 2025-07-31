Обстрел Киева ракетами и дронами — пострадали 20 человек

Комбинированная атака РФ на Киев — пострадало два десятка человек
Россияне в ночь на 31 июля совершили комбинированную атаку РФ на Киев, используя дроны и ракеты. В результате обстрела пострадали более двух десятков человек.
Об этом в Telegram рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
Пострадавшие в Киеве из-за атаки РФ 31 июля
"Сейчас известно о 20 пострадавших жителях города. 8 из них медики госпитализировали. Другим оказали помощь на месте. Бригады скорой продолжают работать на местах вызовов", — рассказал Кличко.
Также мэр Киева проинформировал о последствиях в каждом из районов, где были последствия атаки РФ:
- в Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Экстренные службы работают на месте. Также пожары в нескольких нежилых зданиях;
- в Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения на нескольких локация нежилой застройки;
- в Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школы и детского сада.
- в Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.
Обновлено в 06:27
Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что количество пострадавших возросло до 27. Кличко в свою очередь сообщил, что 17 из них госпитализировали.
Обновлено в 06:37
"К сожалению, имеем первую жертву. Спасатели деблокировали тело женщины", — написал Ткаченко.
Напомним, что подробнее о первых последствиях дроновой атаки РФ можно почитать по этой ссылке, а о ракетной по этой.
Кроме того, дочь Кита Келлога Меган Моббс отреагировала ночной обстрел Киева. Она отметила, что это ответ Путина на дедлайн Трампа.
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