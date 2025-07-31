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Главная Киев Комбинированная атака РФ на Киев — пострадало два десятка человек

Комбинированная атака РФ на Киев — пострадало два десятка человек

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 06:20
Обстрел Киева ракетами и дронами — пострадали 20 человек
Медицинские работники. Иллюстративное фото: УНИАН

Россияне в ночь на 31 июля совершили комбинированную атаку РФ на Киев, используя дроны и ракеты. В результате обстрела пострадали более двух десятков человек. 

Об этом в Telegram рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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"Сейчас известно о 20 пострадавших жителях города. 8 из них медики госпитализировали. Другим оказали помощь на месте. Бригады скорой продолжают работать на местах вызовов", — рассказал Кличко.

Также мэр Киева проинформировал о последствиях в каждом из районов, где были последствия атаки РФ:

  • в Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Экстренные службы работают на месте. Также пожары в нескольких нежилых зданиях;
  • в Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения на нескольких локация нежилой застройки;
  • в Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школы и детского сада.
  • в Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.

Обновлено в 06:27

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что количество пострадавших возросло до 27. Кличко в свою очередь сообщил, что 17 из них госпитализировали.

Обновлено в 06:37

"К сожалению, имеем первую жертву. Спасатели деблокировали тело женщины", — написал Ткаченко.

Напомним, что подробнее о первых последствиях дроновой атаки РФ можно почитать по этой ссылке, а о ракетной по этой.

Кроме того, дочь Кита Келлога Меган Моббс отреагировала ночной обстрел Киева. Она отметила, что это ответ Путина на дедлайн Трампа.

Киев обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине ракетный удар пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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