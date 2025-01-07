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Комфорт не для киевлян — как выглядит Шулявский мост в Киеве

7 января 2025 08:31
Анастасия Постоенко - Редактор
Шулявский мост в Киеве остается недоступным для маломобильных
Ремонт Шулявского путепровода. Фото архивное: КГГА
Анастасия Постоенко - Редактор

Реконструкция Шулявского путепровода в Киеве, которая длится уже более восьми лет, до сих пор не решила вопрос доступности для маломобильных киевлян. Несмотря на обещания киевских властей по учету инклюзивности во время ремонта, нынешнее состояние моста свидетельствует об обратном.

Журналисты Telegraf побывали на мосту в Киеве и показали его реальное состояние.

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Шулявский мост
Узкий прохди для пешеходов. Фото: Telegraf

Журналист отметил, что на Шулявском мосту до сих пор отсутствуют съезды для людей на колясках. Кроме того, там слишком узкие пешеходные проходы   — пешеходам приходится вжиматься в поручни, чтобы разминуться. В результате, Шулявский мост, несмотря на заявления мэра, остается недоступным для маломобильных групп населения.

Шулявский мост
Отсутствуют заезды. Фото: Telegraf
Шулявский мост
Пешеходы едва могут разминуться. Фото: Telegraf

Страшно что ранее у мэра Киева заявляли, что реконструкцию моста учли до деталей еще на этапе проектирования. Там пообещали позаботиться о том, чтобы люди с инвалидностью и маломобильные группы населения могли пользоваться мостом без препятствий.

"Во время реконструкции и капитального ремонта всех объектов транспортной инфраструктуры и, в частности, на этапах проектирования и реализации таких объектов обязательно предусматривается создание условий беспрепятственного доступа для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения", — говорится в одном из официальных заявлений КГГА.

Шулявский мост
Поручные и подпорки не закреплены должным образом. Фото: Telegraf
Шулявский мост
Конструкции моста. Фото: Telegraf

Как Шулявский мост стал долгостроем

Путепровод, обрушившийся в 2017 году, планировали реконструировать до 2020-го. Однако за восемь лет удалось лишь частично восстановить движение автомобилей. Стоимость проекта выросла с 599 млн до 2,45 млрд грн, а качество работ вызывает многочисленные нарекания.

Вдобавок, компания-подрядчик "Северо-Украинский Строительный Альянс" оказалась втянутой в скандалы, что еще больше замедлило работы.

На фоне затяжной реконструкции важных транспортных объектов киевские власти сосредотачивались на строительстве "пешеходно-пиарных" мостов. Например, Стеклянный мост ("мост Кличко") был возведен за рекордное время, тогда как Шулявский мост до сих пор находится в критическом состоянии.

Также узнайте десять интересных фактов о мостах в Киеве, а также об истории строительства Северного моста в столице.

Виталий Кличко Киев мост КГГА Шулявский мост

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08:31 Комфорт не для киевлян — как выглядит Шулявский мост в Киеве

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