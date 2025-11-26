Скандал в укритті Києва під час обстрілу 25 листопада — як покарали жінку

Укриття в Києві. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти у ніч проти 25 листопада масовано атакували Київ. Шість районів зазнали пошкоджень, а семеро людей — загинули. Однак у Подільському стався конфлікт в укритті під час обстрілу, куди пенсіонерка не пускала людей.

Новини.LIVE розібралися в ситуації в ефірі програми "Київський час" у середу, 26 листопада.

Скандал в укритті Києва

Відомо, що жінка з дитиною намагалася потрапити до однієї з кімнат в укритті, але на їх шляху стала пенсіонерка, яка не пустила.

На відео, яке поширили в мережі, видно, як 69-річна Тетяна перекриває шлях Олександрі.

"Ми з родиною спустилися в укриття. Перебували в кімнаті, де, на жаль, тягло протягом і сигаретним димом. Вирішили піти пошукати інше місце, більш затишне. І в моменті я побачила, що, як виявляється, в нас є окремі кімнати для людей, які чомусь вирішили себе вважати особливими. Попросила пані пустити, на що вона мені відповіла, що це ми зробили для себе", — зазначила Олександра.

Йдеться про одну з найбільших кімнат в укритті, де мешканці будинку поставили дивани, столи та крісла.

Укриття, в якому стався конфлікт. Фото: кадр з відео

Олександра поширила відео в мережі та написала звернення в "Київ цифровий", але відповіді не отримала, тож пішла іншим шляхом.

"Мені не потрібні дивани. Я завжди хочу підкреслити, ходжу в укриття, я свідомо ставлюсь до цього. Я несу рюкзак, я несу термокилимок, я несу ковдру і подушки для себе, своєї дитини і для ще дітей, мама яких в стресі забула щось взяти", — розповіла жінка.

Реакція на скандал

На інцидент одразу відреагувала поліція та Київська міська військова адміністрація.

Начальник відділу муніципальної безпеки Подільської РДА Дмитро Якимчук зазначив, що правоохоронці одразу виїхали на місце та встановили причетних.

"І ми виїхали як районна адміністрація. Так як це безпекове питання, було дано управлінське рішення відразу зняти двері, щоб надалі таких конфліктів не було", — каже він.

Крім того, були проведені профілактичні бесіди. Якимчук розповів, що у Києві є ще одна проблема. Йдеться про те, що в укриття часто заселяються безхатьки.

"Тому є така тенденція, що мешканці закривають і для себе роблять. Але це питання у нас буде вирішене. Тут буде встановлений електронний замок, при ввімкненні сигналу повітряної тривоги він буде автоматично відкриватися", — зазначив начальник відділу муніципальної безпеки Подільської РДА.

Покарання для пенсіонерки

Тетяна заявила, що вона захищала простір, який разом із сусідами облаштували для себе. Однак її притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 173 (дрібне хуліганство).

Олександра розповіла, що Тетяна не попросила вибачення та не усвідомлює, що була неправа.

"Вона сказала, що мені бумерангом повернеться, тому що я поводжуся неадекватно. Вона просто не усвідомлює, що є загалом законодавча база, яка формує ці поняття", — додала жінка.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Києва у ніч проти 25 листопада загинули семеро людей.

Зокрема, серед жертв є відомий бутафор та художник-декоратор Вадим Тупчій, який створював носи для "Шоу довгоносиків".