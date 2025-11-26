Скандал в укрытии Киева во время обстрела 25 ноября — как наказали женщину

Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты в ночь на 25 ноября массированно атаковали Киев. Шесть районов получили повреждения, а семь человек — погибли. Однако в Подольском произошел конфликт в укрытии во время обстрела, куда пенсионерка не пускала людей.

Новини.LIVE разобрались в ситуации в эфире программы "Київський час" в среду, 26 ноября.

Реклама

Читайте также:

Скандал в укрытии Киева

Известно, что женщина с ребенком пыталась попасть в одну из комнат в укрытии, но на их пути стала пенсионерка, которая не пустила.

На видео, которое распространили в сети, видно, как 69-летняя Татьяна перекрывает путь Александре.

"Мы с семьей спустились в укрытие. Находились в комнате, где, к сожалению, тянуло сквозняком и сигаретным дымом. Решили пойти поискать другое место, более уютное. И в моменте я увидела, что, как оказывается, у нас есть отдельные комнаты для людей, которые почему-то решили себя считать особенными. Попросила женщину пустить, на что она мне ответила, что это мы сделали для себя", — отметила Александра.

Речь идет об одной из самых больших комнат в укрытии, где жители дома поставили диваны, столы и кресла.

Укрытие, в котором произошел конфликт. Фото: кадр из видео

Александра распространила видео в сети и написала обращение в "Киев цифровой", но ответа не получила, поэтому пошла другим путем.

"Мне не нужны диваны. Я всегда хочу подчеркнуть, хожу в укрытие, я сознательно отношусь к этому. Я несу рюкзак, я несу термоковрик, я несу одеяло и подушки для себя, своего ребенка и для еще детей, мама которых в стрессе забыла что-то взять", — рассказала женщина.

Реакция на скандал

На инцидент сразу отреагировала полиция и Киевская городская военная администрация.

Начальник отдела муниципальной безопасности Подольской РГА Дмитрий Якимчук отметил, что правоохранители сразу выехали на место и установили причастных.

"И мы выехали как районная администрация. Так как это вопрос безопасности, было дано управленческое решение сразу снять дверь, чтобы в дальнейшем таких конфликтов не было", — говорит он.

Кроме того, были проведены профилактические беседы. Якимчук рассказал, что в Киеве есть еще одна проблема. Речь идет о том, что в укрытия часто заселяются бездомные.

"Поэтому есть такая тенденция, что жители закрывают и для себя делают. Но этот вопрос у нас будет решен. Здесь будет установлен электронный замок, при включении сигнала воздушной тревоги он будет автоматически открываться", — отметил начальник отдела муниципальной безопасности Подольской РГА.

Наказание для пенсионерки

Татьяна заявила, что она защищала пространство, которое вместе с соседями обустроили для себя. Однако ее привлекли к административной ответственности по статье 173 (мелкое хулиганство).

Александра рассказала, что Татьяна не попросила прощения и не осознает, что была неправа.

"Она сказала, что мне бумерангом вернется, потому что я веду себя неадекватно. Она просто не осознает, что есть в целом законодательная база, которая формирует эти понятия", — добавила женщина.

Напомним, в результате российского обстрела Киева в ночь на 25 ноября погибли семь человек.

В частности, среди жертв есть известный бутафор и художник-декоратор Вадим Тупчий, который создавал носы для "Шоу долгоносиков".