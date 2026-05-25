РФ погрожує новими ударами по Києву і попереджає іноземців

Масштабна пожежа в Києві внаслідок російського масованого обстрілу 24 травня. Фото: REUTERS/Stringer

Росія погрожує новими масованими ударами по Києву. Противник попередив іноземних громадян та заявив про "необхідність якомога швидше покинути місто". Крім того, терористи закликають киян не наближатися до об’єктів військової та адміністративної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба МЗС Росії, передає Новини.LIVE.

Росія погрожує Києву новими атаками

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін повідомив про атаку українських дронів по гуртожитку коледжу в Старобільську. У ЗСУ зазначили, що там розташовувався штаб підрозділу російських безпілотників "Рубікон". У Росії заявляють, що Україна "навмисно завдає ударів по цивільних", хоча постійно атакує українську цивільну інфраструктуру з різних типів озброєння, внаслідок чого гинуть мирні люди.

У повідомленні МЗС РФ йдеться, що оточення українського лідера Володимира Зеленського та західні партнери продемонстрували "грубу зневагу до норм міжнародного гуманітарного права". Росіяни навіть згадали про існування Женевських конвенцій та Конвенції про права дитини, хоча постійно їх порушують вбивством військовополонених, викраденням дітей, цинічними ударами по Україні і так далі.

"Все це переповнило чашу терпіння. У сформованих умовах ЗС РФ приступають до послідовного нанесення системних ударів по підприємствах українського ВПК у Києві, включаючи конкретні місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються київським режимом за сприяння фахівців НАТО, відповідальних за постачання комплектуючих, надання розвідданих та наведення. Удари будуть наноситися і по центрах прийняття рішень, і по командних пунктах", — заявили в Росії.

Російський масований обстріл Києва 24 травня

Як писали Новини.LIVE, Російські окупанти у ніч проти 25 травня масовано атакували Київ з різних типів озброєння (дрони, балістика, ракети). Внаслідок обстрілу поранення отримали 91 людина, ще двоє загинули. Наразі в місті досі ліквідовують наслідки ударів.

Зокрема, під атаку противника потрапили столична база ДСНС, McDonald’s біля "Лукʼянівки", Національний художній музей України, музей "Чорнобиль", історичні пам’ятки на Поштовій площі, школи, житлові будинки, торговий центр "Квадрат" та інше.

Крім того, ворог завдав удару "Орєшніком" по Білій Церкві у Київській області. Ракетою ворог знищив декілька гаражів.