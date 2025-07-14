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Главная Киев Коррупция в "Киевзеленстрое" — задержан один из экс-руководителей

Коррупция в "Киевзеленстрое" — задержан один из экс-руководителей

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 13:54
В Киеве задержали одного из бывших руководителей Киевзеленстроя за растрату 350 тысяч гривен
Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве задержали одного из бывших руководителей коммунального объединения "Киевзеленстрой". Его подозревают в растрате почти 350 тысяч гривен бюджетных средств, выделенных на реконструкцию парка в Дарницком районе.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры в понедельник, 14 июля.

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По данным правоохранителей, подозреваемый подписал акты выполненных работ с завышенной стоимостью проектно-сметной документации по ремонту парка отдыха между проспектом Николая Бажана и улицей Срибнокильской, вокруг озера Серебряный Кил.

"Вследствие этого бюджету города Киева был причинен ущерб на сумму почти 350 тыс. гривен — именно столько коммунальное объединение переплатило за проектные работы", — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что задержание осуществлено в рамках статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины — растрата имущества в особо крупных размерах, совершенная путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения", — подытожили правоохранители.

Ранее мы рассказывали, что Коммунальное объединение "Киевзеленстрой" передал декоративный питомник "Теремки" в собственность сестре бывшего прокурора.

Также мы писали, что в отношении 20 человек из "Киевзеленстроя" направили 18 обвинительных актов в суд.

Киев коррупция прокуратура подозрение Киевзеленбуд
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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