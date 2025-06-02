Децентрализация власти в Киеве — Кривошея указал на проблему

Председатель общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея. Фото: Вечірній Київ

Глава общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея указал на проблему с децентрализацией в Киеве. По его словам, вся власть до сих пор сконцентрирована в одних руках.

Об этом Геннадий Кривошея рассказал в эфире "Київського часу".

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Централизация власти в Киеве

"В 2008-2009 году, когда регионы под Черновецкого (Леонида, бывшего мэра Киева, — Ред.) ликвидировали в Киеве советы, они видели только одно основание зачем это делать — полная централизация власти в одних руках. Сейчас процесс централизация власти в одних руках в Киеве идет и остается", — отметил Кривошея.

По его словам, несмотря на то, что Украина прошла процесс децентрализации, в Киеве это остается проблемой. Ведь руководители коммунальных предприятий, роддомов или департаментов избираются на должности без конкурсов и отчитываются фактически только городскому голове столицы.

"Сегодня каждый руководитель чувствует, что у него есть только один руководитель — это киевский городской голова. Если он что-то не так сделал — городской голова может оторвать эту ниточку и уволить этого руководителя", — уточнил Кривошея.

Председатель общественного совета отметил, что в результате этого главы администраций имеют проблемы с поиском средств, ведь для этого "он должен оббить все пороги Киевского совета". Ранее же такие решения принимались в течение недели.

Напомним, что руководитель и основатель "VIHAREV architects and engineers" Николай Вихарев назвал три слабых места Киева, из-за которых столица теряет шанс на развитие. По его словам, это вопросы безбарьерной среды, транспортной модели и кризиса доверия со стороны инвесторов.

Также мы писали, что в пятницу, 30 мая, глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко назначил новых глав четырех районов столицы. Речь идет о Дарницком, Деснянском, Днепровском и Святошинском.