Куда пойти в Киеве 2-8 марта — популярные культурные события

Девушка в галерее. Фото: КГГА

В течение следующей недели, 2-8 марта, в Киеве состоится множество культурных мероприятий в театрах, музеях и библиотеках. Среди них — арттерапия для людей с инвалидностью в Киевском литературно-мемориальном музее Максима Рыльского, а также запланированы мероприятия по информационной и цифровой безбарьерности.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Департаменте культуры КГГА.

Реклама

Читайте также:

Куда пойти в Киеве 2-8 марта

На этой неделе в столице состоится много различных художественных событий. Так, в театрах жителям и гостям Киева можно посетить:

Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра. Главная сцена:

7 марта — "Доктор Айболит", мюзикл,

8 марта — "Откуда берутся дети?", исследование.

Детское пространство:

4 марта — "Снежная Королева", музыкальное путешествие,

7 марта — "Осторожно, незнакомец!", интерактивная сказка для самых маленьких.

Киевский академический театр "Колесо":

3 марта в 18:00 — "Страсти дома господина Г.-П.",

4 и 5 марта в 18:00 — "Случай в "Отеле дю Коммерс",

6 марта в 18:00 — "Два аромата розы",

7 и 8 марта в 14:00 — "В Киеве, на Подоле..., или "Где вы сохните белье?",

7 и 8 марта в 18:00 — "Flower boom" (Цветочный бум).

Киевская опера:

5 марта в 18:00 — концерт солистов театра к 212-й годовщине Т. Шевченко "... землякам моим в Украйне и не в Украйне...",

6 марта в 18:00 — балет в 2 действиях "Сойчье крыло",

7 марта в 17:00 — концерт солистов в сопровождении симфонического оркестра "Весна в большом городе",

8 марта в 17:00 — Балеты в одном действии "Далеко по соседству / Истории в стиле Танго".

"Киевский академический театр на Печерске":

4 марта — премьера - "ShitДевр", комедия по мотивам пьесы Коки Митани "Акдемия смеха", реж. - Денис Мартынов,

5 марта — премьера - "ShitДевр", комедия по мотивам пьесы Коки Митани "Акдемия смеха", реж. - Денис Мартынов,

6 марта — "Каменный хозяин", романтическая легенда, реж. - Ольга Ларина,

7 марта — "Искусство договариваться", комедийный социальный мюзикл, реж. - Ольга Ларина, Денис Мартынов,

8 марта — "Арлекино", комедия масок (спектакль студентов актерского курса засл.арт, Украины О.Лазович).

Национальная оперетта Украины:

3 марта в 18:00 — Спектакль "В джазе только девушки",

4 марта в 18:00 — Спектакль "Фрэнк Синатра",

6 марта в 18:00 — Спектакль "Тебе Любимой",

7 марта в 17:00 — Спектакль "Тебе Любимой",

8 марта в 17:00 — Спектакль "Целуй меня, Кэт!".

В музеях также ожидается ряд событий.

Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева

постоянно действующие выставки: Выставка "Дневники войны" (совместно с Музеем "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова); Выставка одного экспоната "Киевские традиции, которые оживают: кофепитие",

виртуальные экскурсии: "Бабий Яр. Виртуальное воспоминание"; "Крещатик 1913 года"; "Цена свободы".

Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского:

7 марта в 12:00 — Кураторская экскурсия по выставке "Известные/В КАДРЕ/ВДОМА: Киев и Киевляне на фото Николая Озерова",

постоянно действующие выставки: Выставка "Известные/В КАДРЕ/ВДОМА: Киев и Киевляне на фото Николая Озерова";

выставка "СВОИ/ЧУЖИЕ: люди, воспоминания, вещи Паньковской, 9". Экскурсия с кинопросмотром выставки ежедневно со среды по воскресенье в 14:00.

Музей украинской диаспоры:

с 6 марта по 5 апреля - персональная выставка украинской художницы Леси Бабляк "Жить жизнью",

постоянно действующие выставки: выставка "Я вернусь к своей Родине ..."; выставка "Наш Сикорский"

Государственный политехнический музей имени Бориса Патона:

4 марта — Благотворительная среда совместно с Каритас Киев и "ЯМариуполь",

со 2 по 6 марта — выставка "Наше Основание". Проект ОО Союза архитекторов Украины рассказывает об археологических находках во время строительства метро,

обзорные и тематические экскурсии по запросу.

Кто интересуется литературой и любит читать, может посетить события на любые предпочтения в библиотеках Киева.

Центральная районная библиотека "Печерская":

3 марта в 14:00 — разговорный клуб украинского языка "Языковая сокровищница",

5 марта в 15.00 — кинозал приглашает на просмотр художественного фильма (при наличии света),

с 2 по 8 марта — художественная выставка талантливых любителей "Калейдоскоп талантов".

Библиотека "Мировоззрение":

5 марта в 14:00 — разговорный клуб украинского языка "Украинский — это круто!",

постоянно действующие выставки — Этнографическое пространство вышивки и быта; Киргизский уголок "Кут ене босогосу"; Комната—музей Д.М.Гнатюка; Выставка духов "Парфюм — красота, которую не видит глаз"; Выставка украинского фарфора "Мир хрупкой красоты". Возможно проведение экскурсий и лекций по предварительной договоренности.

Публичная библиотека им. Леси Украинки:

с 1 по 15 марта — книжная выставка "Анджей Вайда в театре и кино" (к 100-летию выдающегося польского режиссера),

3 до 19 марта — книжная выставка "Краски женской души" к Международному дню прав женщин и мира,

3 марта — обучение по работе со смартфоном "Смартфон: удобно, просто, полезно",

4 марта в 16:00 — театральное представление мастерской Лазович "Райко",

4 марта в 10:30 — творческая встреча с известным современным детским писателем Иваном Андрусяком,

4 марта — книжная выставка "Гоголь между реальностью и фантазией",

4 марта в 15:00 — встреча-лекция "Как сохранить свое здоровье и профилактировать в современных реалиях",

5, 6 и 7 марта в 16:00 - театральное представление мастерской Лазович "Марлен Дитрих. Моя весна",

5 марта в 14:00 — "Путь к себе: методики самопомощи",

7 марта — поэтические чтения на разных языках "Поэт, которого читает мир" (ко дню рождения Тараса Григорьевича Шевченко),

до 11 марта — книжная выставка "Украинский прозаик исторических бестселлеров" - к 125-летию со дня рождения С. Скляренко,

по понедельникам в 14:00 — просмотры фильмов на языке оригинала,

каждый четверг в 14:00 — арт-терапевтические встречи с психологом Юлией Фоминых,

каждую субботу в 11:00 - English Speaking Club.

Специализированная молодежная библиотека города Киева:

4 марта — "90 лет со времени выхода романа Э. М. Ремарка "Три товарища"". Стрим с Братусем Иваном Викторовичем, заместителем декана по научно-методической и учебной работе Факультета изобразительного искусства и дизайна Киевского университета им,

6 марта — книжная выставка к 95 лет со дня рождения Александра Ивановича Билаша (композитор) "Мелодия, ставшая душой: Творческий мир Александра Билаша",

7 марта - книжная выставка к Международному женскому дню "Женщины, которые изменили мир: Почему мы празднуем 8 марта",

в течение месяца: Игра в настольные игры "Игродень в молодежной",

по понедельникам и средам в 12:00 — курс лекций и практические занятия "Мобильная грамотность" Смартфон для взрослых,

каждый вторник с 11:30 до 13:00 — практические занятия "Уроки рисования карандашом или в технике акварель",

каждую среду в 12:00 — библиографические обзоры новых поступлений "Литературные новинки",

каждый четверг в 12:00 — Курсы по украинскому языку "Какое прекрасное родное слово".

Отметим, ранее в метро Киева появилась особая инсталляция "Карта Мечты". Каждый желающий может оставить на ней отметку о родном городе или селе и поделиться личной историей, связанной с этим местом.

В то же время Киево-Печерская лавра может стать пристанищем для военных. Есть много бойцов, которым некуда вернуться, ведь их дом разрушила Россия.