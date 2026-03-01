Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве неделя культурных событий — куда пойти 2-8 марта

В Киеве неделя культурных событий — куда пойти 2-8 марта

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 19:59
Куда пойти в Киеве 2-8 марта — популярные культурные события
Девушка в галерее. Фото: КГГА

В течение следующей недели, 2-8 марта, в Киеве состоится множество культурных мероприятий в театрах, музеях и библиотеках. Среди них — арттерапия для людей с инвалидностью в Киевском литературно-мемориальном музее Максима Рыльского, а также запланированы мероприятия по информационной и цифровой безбарьерности.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Департаменте культуры КГГА.

Реклама
Читайте также:

Куда пойти в Киеве 2-8 марта

На этой неделе в столице состоится много различных художественных событий. Так, в театрах жителям и гостям Киева можно посетить:

Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра. Главная сцена:

  • 7 марта — "Доктор Айболит", мюзикл,
  • 8 марта — "Откуда берутся дети?", исследование.

Детское пространство:

  • 4 марта — "Снежная Королева", музыкальное путешествие,
  • 7 марта — "Осторожно, незнакомец!", интерактивная сказка для самых маленьких.

Киевский академический театр "Колесо":

  • 3 марта в 18:00 — "Страсти дома господина Г.-П.",
  • 4 и 5 марта в 18:00 — "Случай в "Отеле дю Коммерс",
  • 6 марта в 18:00 — "Два аромата розы",
  • 7 и 8 марта в 14:00 — "В Киеве, на Подоле..., или "Где вы сохните белье?",
  • 7 и 8 марта в 18:00 — "Flower boom" (Цветочный бум).

Киевская опера:

  • 5 марта в 18:00 — концерт солистов театра к 212-й годовщине Т. Шевченко "... землякам моим в Украйне и не в Украйне...",
  • 6 марта в 18:00 — балет в 2 действиях "Сойчье крыло",
  • 7 марта в 17:00 — концерт солистов в сопровождении симфонического оркестра "Весна в большом городе",
  • 8 марта в 17:00 — Балеты в одном действии "Далеко по соседству / Истории в стиле Танго".

"Киевский академический театр на Печерске":

  • 4 марта — премьера - "ShitДевр", комедия по мотивам пьесы Коки Митани "Акдемия смеха", реж. - Денис Мартынов,
  • 5 марта — премьера - "ShitДевр", комедия по мотивам пьесы Коки Митани "Акдемия смеха", реж. - Денис Мартынов,
  • 6 марта — "Каменный хозяин", романтическая легенда, реж. - Ольга Ларина,
  • 7 марта — "Искусство договариваться", комедийный социальный мюзикл, реж. - Ольга Ларина, Денис Мартынов,
  • 8 марта — "Арлекино", комедия масок (спектакль студентов актерского курса засл.арт, Украины О.Лазович).

Национальная оперетта Украины:

  • 3 марта в 18:00 — Спектакль "В джазе только девушки",
  • 4 марта в 18:00 — Спектакль "Фрэнк Синатра",
  • 6 марта в 18:00 — Спектакль "Тебе Любимой",
  • 7 марта в 17:00 — Спектакль "Тебе Любимой",
  • 8 марта в 17:00 — Спектакль "Целуй меня, Кэт!".

В музеях также ожидается ряд событий.

Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева

  • постоянно действующие выставки: Выставка "Дневники войны" (совместно с Музеем "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова); Выставка одного экспоната "Киевские традиции, которые оживают: кофепитие",
  • виртуальные экскурсии: "Бабий Яр. Виртуальное воспоминание"; "Крещатик 1913 года"; "Цена свободы".

Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского:

  • 7 марта в 12:00 — Кураторская экскурсия по выставке "Известные/В КАДРЕ/ВДОМА: Киев и Киевляне на фото Николая Озерова",
  • постоянно действующие выставки: Выставка "Известные/В КАДРЕ/ВДОМА: Киев и Киевляне на фото Николая Озерова";
  • выставка "СВОИ/ЧУЖИЕ: люди, воспоминания, вещи Паньковской, 9". Экскурсия с кинопросмотром выставки ежедневно со среды по воскресенье в 14:00.

Музей украинской диаспоры:

  • с 6 марта по 5 апреля - персональная выставка украинской художницы Леси Бабляк "Жить жизнью",
  • постоянно действующие выставки: выставка "Я вернусь к своей Родине ..."; выставка "Наш Сикорский"

Государственный политехнический музей имени Бориса Патона:

  • 4 марта — Благотворительная среда совместно с Каритас Киев и "ЯМариуполь",
  • со 2 по 6 марта — выставка "Наше Основание". Проект ОО Союза архитекторов Украины рассказывает об археологических находках во время строительства метро,
  • обзорные и тематические экскурсии по запросу.

Кто интересуется литературой и любит читать, может посетить события на любые предпочтения в библиотеках Киева.

Центральная районная библиотека "Печерская":

  • 3 марта в 14:00 — разговорный клуб украинского языка "Языковая сокровищница",
  • 5 марта в 15.00 — кинозал приглашает на просмотр художественного фильма (при наличии света),
  • с 2 по 8 марта — художественная выставка талантливых любителей "Калейдоскоп талантов".

Библиотека "Мировоззрение":

  • 5 марта в 14:00 — разговорный клуб украинского языка "Украинский — это круто!",
  • постоянно действующие выставки — Этнографическое пространство вышивки и быта; Киргизский уголок "Кут ене босогосу"; Комната—музей Д.М.Гнатюка; Выставка духов "Парфюм — красота, которую не видит глаз"; Выставка украинского фарфора "Мир хрупкой красоты". Возможно проведение экскурсий и лекций по предварительной договоренности.

Публичная библиотека им. Леси Украинки:

  • с 1 по 15 марта — книжная выставка "Анджей Вайда в театре и кино" (к 100-летию выдающегося польского режиссера),
  • 3 до 19 марта — книжная выставка "Краски женской души" к Международному дню прав женщин и мира,
  • 3 марта — обучение по работе со смартфоном "Смартфон: удобно, просто, полезно",
  • 4 марта в 16:00 — театральное представление мастерской Лазович "Райко",
  • 4 марта в 10:30 — творческая встреча с известным современным детским писателем Иваном Андрусяком,
  • 4 марта — книжная выставка "Гоголь между реальностью и фантазией",
  • 4 марта в 15:00 — встреча-лекция "Как сохранить свое здоровье и профилактировать в современных реалиях",
  • 5, 6 и 7 марта в 16:00 - театральное представление мастерской Лазович "Марлен Дитрих. Моя весна",
  • 5 марта в 14:00 — "Путь к себе: методики самопомощи",
  • 7 марта — поэтические чтения на разных языках "Поэт, которого читает мир" (ко дню рождения Тараса Григорьевича Шевченко),
  • до 11 марта — книжная выставка "Украинский прозаик исторических бестселлеров" - к 125-летию со дня рождения С. Скляренко,
  • по понедельникам в 14:00 — просмотры фильмов на языке оригинала,
  • каждый четверг в 14:00 — арт-терапевтические встречи с психологом Юлией Фоминых,
  • каждую субботу в 11:00 - English Speaking Club.

Специализированная молодежная библиотека города Киева:

  • 4 марта — "90 лет со времени выхода романа Э. М. Ремарка "Три товарища"". Стрим с Братусем Иваном Викторовичем, заместителем декана по научно-методической и учебной работе Факультета изобразительного искусства и дизайна Киевского университета им,
  • 6 марта — книжная выставка к 95 лет со дня рождения Александра Ивановича Билаша (композитор) "Мелодия, ставшая душой: Творческий мир Александра Билаша",
  • 7 марта - книжная выставка к Международному женскому дню "Женщины, которые изменили мир: Почему мы празднуем 8 марта",
  • в течение месяца: Игра в настольные игры "Игродень в молодежной",
  • по понедельникам и средам в 12:00 — курс лекций и практические занятия "Мобильная грамотность" Смартфон для взрослых,
  • каждый вторник с 11:30 до 13:00 — практические занятия "Уроки рисования карандашом или в технике акварель",
  • каждую среду в 12:00 — библиографические обзоры новых поступлений "Литературные новинки",
  • каждый четверг в 12:00 — Курсы по украинскому языку "Какое прекрасное родное слово".

Отметим, ранее в метро Киева появилась особая инсталляция "Карта Мечты". Каждый желающий может оставить на ней отметку о родном городе или селе и поделиться личной историей, связанной с этим местом.

В то же время Киево-Печерская лавра может стать пристанищем для военных. Есть много бойцов, которым некуда вернуться, ведь их дом разрушила Россия.

Киев отдых музеи выставки событие
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации