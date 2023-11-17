Покупала овощерезки для бомбоубежищ — чиновницу киевской РГА отстранили от работы
Голосеевский райсуд Киева повторно избрал меру пресечения и отстранил от должности руководителя отдела Управления образования Днепровской РГА. Ее подозревают в растрате бюджета на закупки овощерезок для общепита в укрытиях на сумму около 460 тыс. грн.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Овощерезки для укрытий
Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство прокурора о повторном применении к подозреваемой мере пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 2 месяца и повторно отстранил ее от должности на такой же срок.
Срок действия принятий — до 14 января 2023 года включительно.
Также суд принял решение изъять у подозреваемой чиновницы служебное удостоверение на время отстранения от должностной работы. Досудебное расследование в этих уголовных производствах продолжается.
Напомним, начальник отдела Управления образования Днепровской РГА также подозревается в еще одном уголовном производстве по факту растраты бюджетных средств при закупке стульев для укрытий в учебных заведениях. Сумма ущерба составляет около 1,3 млн грн.
Также столичные прокуроры через суд потребовали обязать балансодержателя привести в надлежащее состояние укрытия в центре города из-за аварийного состояния помещения.
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