Покупала овощерезки для бомбоубежищ — чиновницу киевской РГА отстранили от работы

Обыски в Днепровской РГА. Фото: Национальная полиция

Голосеевский райсуд Киева повторно избрал меру пресечения и отстранил от должности руководителя отдела Управления образования Днепровской РГА. Ее подозревают в растрате бюджета на закупки овощерезок для общепита в укрытиях на сумму около 460 тыс. грн.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство прокурора о повторном применении к подозреваемой мере пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 2 месяца и повторно отстранил ее от должности на такой же срок.

Срок действия принятий — до 14 января 2023 года включительно.

Обыски в Днепровской РГА. Источник: Киевская городская прокуратура

Также суд принял решение изъять у подозреваемой чиновницы служебное удостоверение на время отстранения от должностной работы. Досудебное расследование в этих уголовных производствах продолжается.

Напомним, начальник отдела Управления образования Днепровской РГА также подозревается в еще одном уголовном производстве по факту растраты бюджетных средств при закупке стульев для укрытий в учебных заведениях. Сумма ущерба составляет около 1,3 млн грн.

Также столичные прокуроры через суд потребовали обязать балансодержателя привести в надлежащее состояние укрытия в центре города из-за аварийного состояния помещения.