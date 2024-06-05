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Прокуратура оголосила підозру посадовцю КМДА — в чому звинувачують

5 червня 2024 14:03
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Посадовець КМДА отримав підозру — яке звинувачення
Працівник прокуратури та посадовець КМДА. Фото: Київська міська прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Київська міська прокуратура повідомила про підозру заступнику начальника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у вимаганні хабарів у київських автоперевізників. Підозру також отримав приватний підприємець, який сприяв організуванню корупційної схеми.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України у середу, 5 червня. 

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Як стало відомо, чиновник самостійно розірвав договір про пасажирські перевезення на одному з автобусних маршрутів столиці. Коли до КМДА звернувся директор підприємства, йому запропонували щотижня сплачувати 40 тис. грн за перевезення. Посередником виступив директор транспортного підприємства, наближеного до керівництва департаменту КМДА.

кмда корупія
Вручення підозри. Джерело: Київська міська прокуратура

Факт розриву договору зафіксували в ДБР, коли до силовиків звернулась дружина військовослужбовця, яка очолювала фірму, доки чоловік служить, і поскаржилась на тиск з боку чиновників та погрози розірвати чинний договір на пасажирські перевезення, якщо вона не погодиться на "співпрацю". Також жінка підтвердила факт сплати 40 тис. грн.

кмда чиновники
Вилучені гроші. Джерело: Київська міська прокуратура

Правоохоронці затримали підприємця-посередника в момент отримання чергового "траншу" для чиновника. Під час обшуків було вилучено документи та техніку, які підтверджують протиправну діяльність. За інформацією ЗМІ, підозру міг отримати Максим Широков, чиї дані вказані на зазначеній посаді, яка є на офіційному сайті КМДА. 

Нагадаємо, раніше Держбюро розслідувань провело обушки у заступника глави КМДА, нардепа від фракції "Європейська солідарність" Костянтина Усова. 

Згодом сам нардеп підтвердив обшуки, та додав, що прозорі правила роботи у сфері міських перевезень є метою роботи міської влади.

корупція
ДБР
хабар
Україна
Київ
прокуратура
підприємці
КМДА

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