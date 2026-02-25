Відео
Україна
Головна Київ Ливнівки не справляються — у Києві заливає подвір'я талою водою

Ливнівки не справляються — у Києві заливає подвір'я талою водою

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 14:57
ЖК "Варшавський" у Києві підтопило талою водою після відлиги
Величезна калюжа на дорозі. Фото: Новини.LIVE

В Києві почалося сильне потепління, а з ним і проблеми для киян. Через погану роботу водостоку талий сніг та величезні калюжі топлять столицю — двори перетворились на "Венецію".

Яка ситуація у дворах столиці показав журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

На території житлового комплексу "Варшавський" у Києві після різкого потепління зафіксували підтоплення, через яке частина доріг фактично перетворилася на суцільну воду.

Підтоплення Києва
Дороги у калюжах. Фото: Новини.LIVE

Через погану роботу ливнівок тала вода не пішла у зливову каналізацію. Мешканці припускають, що система або перевантажена, або взагалі не справляється зі своїм завданням.

У результаті вода стоїть прямо на проїжджій частині, а водії змушені різко знижувати швидкість або шукати об'їзні маршрути.

Жителі комплексу кажуть, що подібні підтоплення тут трапляються регулярно, особливо після снігопадів і відлиги. За їхніми словами, ситуація повторюється не вперше, а цього разу вода почала накопичуватися ще напередодні.

Станом на момент зйомки, як зазначається, комунальних служб на місці не було видно, хоча "нове озеро" утворилося ще вчора і підтоплення триває. Місцеві жителі також побоюються, що за плюсової температури рівень води може піднятися ще більше.

Зазначимо, що проблема з роботою ливнівок у Києві далеко не нова. Щоразу, коли в столиці іде сильна злива, дороги перетворюються на річки

Чому так стається і хто винен у регулярних підтопленнях Києва розслідували журналісти проєкту "Наша справа".

Київ ЖКГ вода потоп
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
