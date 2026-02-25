Видео
Главная Киев Киев затопило из-за плохих ливневок — что происходит в дворах

Киев затопило из-за плохих ливневок — что происходит в дворах

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 14:57
ЖК "Варшавский" в Киеве подтопило талой водой после оттепели
Огромная лужа на дороге. Фото: Новини.LIVE

На территории ЖК "Варшавский" в Киеве из-за оттепели и проблем со ливневой канализацией образовались большие подтопления, которые затрудняют движение транспорта, и, как говорят местные жители, такая ситуация повторяется не впервые.

Какова ситуация во дворах столицы показал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

На территории жилого комплекса "Варшавский" в Киеве после резкого потепления зафиксировали подтопление, из-за которого часть дорог фактически превратилась в сплошную воду.

Підтоплення Києва
Дороги в лужах. Фото: Новини.LIVE

Из-за плохой работы ливневок талая вода не пошла в ливневую канализацию. Жители предполагают, что система либо перегружена, либо вообще не справляется со своей задачей.

В результате вода стоит прямо на проезжей части, а водители вынуждены резко снижать скорость или искать объездные маршруты.

Жители комплекса говорят, что подобные подтопления здесь случаются регулярно, особенно после снегопадов и оттепели. По их словам, ситуация повторяется не впервые, а в этот раз вода начала накапливаться еще накануне.

По состоянию на момент съемки, как отмечается, коммунальных служб на месте не было видно, хотя "новое озеро" образовалось еще вчера и подтопление продолжается. Местные жители также опасаются, что при плюсовой температуре уровень воды может подняться еще больше.

Отметим, что проблема с работой ливневок в Киеве далеко не нова. Каждый раз, когда в столице идет сильный ливень, дороги превращаются в реки.

Почему так происходит и кто виноват в регулярных подтоплениях Киева расследовали журналисты проекта "Наше дело".

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
