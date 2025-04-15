Марина Порошенко рассказала детали о назначении нового секретаря Киевсовета

Депутат Киевского городского совета Марина Порошенко. Фото: скриншот из видео Новини.LIVE

Марина Порошенко прокомментировала назначение нового секретаря Киевсовета. Она отметила, что важно, чтобы кандидатура была компромиссная для всех фракций.

Об этом депутат Киевсовета сказала в комментарии Новини.LIVE.

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Марина Порошенко о назначении секретаря Киевсовета

"Важно, чтобы кандидатура была компромиссная для всех фракций", — сказала Марина Порошенко. Чиновница выразила надежду, что все фракции будут приобщаться к обсуждению возможного будущего секретаря Киевсовета.

Она отметила, что это право председателя Киевсовета подавать предложения на эту должность, которая сейчас вакантна. По ее мнению, он должен ею воспользоваться для того, чтобы депутаты имели, кого обсуждать.

"Сегодня мы видим, что господин Кличко решил сам вести сессионные заседания, у него есть такое право, оно закреплено в регламенте. Будем ждать, когда получим такие предложения", — отметила Марина Порошенко.

Заметим, что во вторник, 15 апреля, вместо секретаря горсовета Владимира Бондаренко, чьи полномочия прекратили досрочно, заседание проводил мэр столицы Виталий Кличко.

Напомним, что во вторник, 15 апреля, заседание Киевского городского совета завершилось досрочно.

Отметим, что во время заседания 15 апреля Киевский городской совет провалил голосование за отмену решений по "земельно-туалетным схемам".