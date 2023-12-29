Обстріл Києва — що кажуть жителі столиці про атаку РФ

Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE

Жителі Святошинського району Києва прокоментували нічну атаку російських окупантів на місто. Вони кажуть, що було дуже гучно та страшно.

Про це кияни розповіли для Новини.LIVE.

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Поблизу житлових багатоповерхівок столиці уламки ворожого снаряду поцілили в незаселену новобудову. Наразі із заселених будинків поблизу пошкодженого евакуювали всіх людей. Правоохоронці перевіряють територію.

Одна з жінок розповіла, що сьогодні вночі прокинулася від гучного вибуху. За її словами, на вулиці було багато диму. Вона розповіла, що відчула на собі вибухову хвилю.

"Дім трохи рухнувся", — додала киянка.

Ще одна мешканка столиці каже, що бачила, як летів ворожий снаряд. Після вибуху вона відразу зрозуміла, що це сталося неподалік від її будинку.

"Вибухової хвилі я не відчула", — розповіла жінка.

Нагадаємо, сьогодні окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожих обстрілів є поранені. Постраждали цивільні об'єкти.

Також ми писали, що у Києві рятувальники дістали з-під завалів чотирьох людей. Внаслідок атаки РФ загинули двоє громадян.

Додамо, сьогодні зранку російські загарбники атакували складське приміщення у Подільському районі Києва. Вогнеборці намагаються оперативно загасити пожежу, однак полумʼя настільки велике, що це не вдається зробити швидко.