Обстріл Києва — що кажуть жителі столиці про атаку РФ
Жителі Святошинського району Києва прокоментували нічну атаку російських окупантів на місто. Вони кажуть, що було дуже гучно та страшно.
Про це кияни розповіли для Новини.LIVE.
Російська атака на Київ
Поблизу житлових багатоповерхівок столиці уламки ворожого снаряду поцілили в незаселену новобудову. Наразі із заселених будинків поблизу пошкодженого евакуювали всіх людей. Правоохоронці перевіряють територію.
Одна з жінок розповіла, що сьогодні вночі прокинулася від гучного вибуху. За її словами, на вулиці було багато диму. Вона розповіла, що відчула на собі вибухову хвилю.
"Дім трохи рухнувся", — додала киянка.
Ще одна мешканка столиці каже, що бачила, як летів ворожий снаряд. Після вибуху вона відразу зрозуміла, що це сталося неподалік від її будинку.
"Вибухової хвилі я не відчула", — розповіла жінка.
Нагадаємо, сьогодні окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожих обстрілів є поранені. Постраждали цивільні об'єкти.
Також ми писали, що у Києві рятувальники дістали з-під завалів чотирьох людей. Внаслідок атаки РФ загинули двоє громадян.
Додамо, сьогодні зранку російські загарбники атакували складське приміщення у Подільському районі Києва. Вогнеборці намагаються оперативно загасити пожежу, однак полумʼя настільки велике, що це не вдається зробити швидко.
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