У Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок атаки окупантів
Сьогодні вдень, 30 грудня, стало відомо, що у Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 29 грудня. Наразі відомо про 16 жертв.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Загиблі внаслідок обстрілу Києва
За словами міського голови столиці, тіла ще двох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі.
"Рятувальники продовжують розбирати завали", — додав Кличко.
Оновлено 12:42. Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що рятувальники знову виявили тіло під завалами. Кількість загиблих вже 16.
Нагадаємо, вчора окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожих обстрілів є поранені та загиблі. Постраждали цивільні об'єкти.
Також ми писали, що у Святошинському районі внаслідок атаки зайнялися авто, але місцевий житель не злякався і відігнав палаючу машину, щоб врятувати інші авто.
Додамо, жителі Святошинського району Києва прокоментували атаку російських окупантів на місто. Вони кажуть, що було дуже гучно та страшно.
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