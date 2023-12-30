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У Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок атаки окупантів

30 грудня 2023 12:32
оновлено: 12:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок атаки окупантів
Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вдень, 30 грудня, стало відомо, що у Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 29 грудня. Наразі відомо про 16 жертв.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За словами міського голови столиці, тіла ще двох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі.

"Рятувальники продовжують розбирати завали", — додав Кличко.

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Допис Кличка. Фото: скриншот

Оновлено 12:42. Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що рятувальники знову виявили тіло під завалами. Кількість загиблих вже 16. 

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Допис КМВА. Фото: скриншот
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Допис Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожих обстрілів є поранені та загиблі. Постраждали цивільні об'єкти.

Також ми писали, що у Святошинському районі внаслідок атаки зайнялися авто, але місцевий житель не злякався і відігнав палаючу машину, щоб врятувати інші авто.

Додамо, жителі Святошинського району Києва прокоментували атаку російських окупантів на місто. Вони кажуть, що було дуже гучно та страшно.

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