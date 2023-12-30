У Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок атаки окупантів

Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні вдень, 30 грудня, стало відомо, що у Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 29 грудня. Наразі відомо про 16 жертв.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За словами міського голови столиці, тіла ще двох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі.

"Рятувальники продовжують розбирати завали", — додав Кличко.

Допис Кличка. Фото: скриншот

Оновлено 12:42. Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що рятувальники знову виявили тіло під завалами. Кількість загиблих вже 16.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Допис Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожих обстрілів є поранені та загиблі. Постраждали цивільні об'єкти.

Також ми писали, що у Святошинському районі внаслідок атаки зайнялися авто, але місцевий житель не злякався і відігнав палаючу машину, щоб врятувати інші авто.

Додамо, жителі Святошинського району Києва прокоментували атаку російських окупантів на місто. Вони кажуть, що було дуже гучно та страшно.