Массированная атака на Киев — количество жертв снова выросло

Последствия атаки в Киев 29 декабря. / Фото: Associated Press

В результате ракетной атаки по Киеву, 29 декабря, количество пострадавших снова возросло. Спасатели извлекли тело семнадцатого погибшего.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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В Киеве выросло количество погибших

Под утро, 29 декабря, россияне массированно атаковали Украину. Во вражеский удар также попала столица.

"Уже семнадцать жизней мирных жителей унесли ракетный удар российских извергов", — говорится в сообщении.

Последствия вражеской атаки по Киеву Фото: скриншот

В настоящее время идет поисковая операция.

"Большая трагедия для города", — добавили в КМВА.

Из-за последствий вражеского удара, 1 января в Киеве объявили День траура.

Ракетная атака на Киев — что известно

Напомним, вчера кафиры атаковали Киев. В результате вражеских обстрелов ранены и погибли. Пострадали гражданские объекты.

Одна из женщин рассказала, что сегодня ночью очнулась от громкого взрыва. По ее словам, на улице было много дыма. Она рассказала, что испытала на себе взрывную волну.

Кроме того, в Святошинском районе в результате атаки загорелись авто, но местный житель не испугался и отогнал горящую машину, чтобы спасти другие авто.