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Головна Київ Масована атака РФ на Київ — кількість жертв зросла

Масована атака РФ на Київ — кількість жертв зросла

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 16:42
Чоловік чекає біля будинку у Києві — рятувальники шукають людей
Наслідки обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE

На лавці біля зруйнованої багатоповерхівки у Святошинському районі Києва сидить чоловік і чекає, поки рятувальники шукають людей під уламками. Будівля постраждала внаслідок нічної ракетної атаки Росії на столицю. Окупанти знову вдарили по житловому сектору, залишивши по собі смерть і руйнування.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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У ніч проти 31 липня Росія здійснила чергову масовану атаку на Київ, використовуючи ракети, спрямовані на житлові квартали. Одне з влучань зафіксовано у Святошинському районі, де ворожий снаряд зруйнував багатоповерхівку.

Очевидці події повідомляють про значні руйнування та постраждалих мешканців. На лавці під уламками будинку сидить чоловік, поки рятувальники розбирають завали й шукають тих, хто залишився всередині.

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що кількість загиблих унаслідок нічної атаки на Київ зросла до 10 осіб. Під завалами зруйнованих багатоповерхівок у Святошинському районі рятувальники досі проводять пошукові роботи, не втрачаючи надії знайти тих, хто міг вижити.

Кількість постраждалих зростає

Чоловік чекає біля завалів — збільшується кількість постраждалих - фото 1

Тим часом кількість постраждалих зростає — щоразу більше людей звертаються за медичною допомогою. Уламки ракет пошкодили десятки квартир, автівок і об'єктів інфраструктури. Уламками скла й бетону поранено як мешканців зруйнованого будинку, так і перехожих.

Правоохоронці вже зафіксували понад 2000 звернень від постраждалих громадян — більшість стосуються пошкодженого чи знищеного майна. Слідчі та експерти працюють безперервно, документуючи наслідки обстрілу та приймаючи заяви безпосередньо на місці трагедії.

Нагадаємо, що у ніч на четвер, 31 липня, російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл столиці. Одним з об'єктів, що зазнав пошкоджень, стала кіностудія імені Олександра Довженка.

Раніше ми також інформували, що у Києві рятувальники витягли чоловіка з-під уламків зруйнованої багатоповерхівки — його затисло бетонними конструкціями. Протягом понад трьох годин вони не припиняли голосового контакту, щоб підтримати постраждалого. Злагоджені дії дозволили зберегти йому життя.

Київ обстріли ракети атака завали
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
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