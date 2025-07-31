Мужчина ждет возле дома в Киеве - спасатели ищут людей

Последствия обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE

На скамейке возле разрушенной многоэтажки в Святошинском районе Киева сидит мужчина и ждет, пока спасатели ищут людей под обломками. Здание пострадало в результате ночной ракетной атаки России на столицу. Оккупанты снова ударили по жилому сектору, оставив после себя смерть и разрушения.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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В ночь на 31 июля Россия осуществила очередную массированную атаку на Киев, используя ракеты, направленные на жилые кварталы. Одно из попаданий зафиксировано в Святошинском районе, где вражеский снаряд разрушил многоэтажку.

Очевидцы происшествия сообщают о значительных разрушениях и пострадавших жителях. На скамейке под обломками дома сидит мужчина, пока спасатели разбирают завалы и ищут тех, кто остался внутри.

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что количество погибших в результате ночной атаки на Киев возросло до 10 человек. Под завалами разрушенных многоэтажек в Святошинском районе спасатели до сих пор проводят поисковые работы, не теряя надежды найти тех, кто мог выжить.

Количество пострадавших растет

Между тем количество пострадавших растет — все больше людей обращаются за медицинской помощью. Обломки ракет повредили десятки квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры. Обломками стекла и бетона ранены как жители разрушенного дома, так и прохожие.

Правоохранители уже зафиксировали более 2000 обращений от пострадавших граждан — большинство касаются поврежденного или уничтоженного имущества. Следователи и эксперты работают непрерывно, документируя последствия обстрела и принимая заявления непосредственно на месте трагедии.

Напомним, что в ночь на четверг, 31 июля, российские войска совершили очередной массированный ракетный обстрел столицы. Одним из объектов, который получил повреждения, стала киностудия имени Александра Довженко.

Ранее мы также информировали, что в Киеве спасатели вытащили мужчину из-под обломков разрушенной многоэтажки — его зажало бетонными конструкциями. В течение более трех часов они не прекращали голосового контакта, чтобы поддержать пострадавшего. Слаженные действия позволили сохранить ему жизнь.