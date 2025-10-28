Обстріл України 22 жовтня — у Києві третя жертва серед постраждалих

Рятувальники гасять пожежу в Києві 22 жовтня. Фото: ДСНС Києва

У лікарні померла жінка, яка перебувала у тяжкому стані після масованого обстрілу Києва, що стався у ніч проти 22 жовтня. . Таким чином, кількість жертв тієї атаки зросла до трьох осіб.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

У ніч і вранці 22 жовтня російська армія здійснила черговий масований удар по Україні. За даними Повітряних сил, тоді російська армія застосувала 405 ударних дронів і 28 ракет, серед яких 15 були балістичними. Частина з них була спрямована на Київ, де відбулося кілька потужних вибухів.

Унаслідок ударів по столиці пошкоджено щонайменше десять житлових будинків у різних районах міста — Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Голосіївському, Печерському та Солом’янському. Найбільших руйнувань зазнав Печерський район. Там ракета влучила у 24-поверховий будинок на рівні 20-го поверху. Пожежу вдалося швидко ліквідувати, мешканці впоралися з полум’ям ще до прибуття рятувальників.

У ту ніч жоден військовий об’єкт у столиці не постраждав. Всі атаки, зафіксовані тієї ночі, були спрямовані проти мирного населення Києва.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки в Києві 22 жовтня виникли численні руйнування — фото та відео наслідків.

Росія не припиняє вбивати цивільних — у Києві 26 жовтня під час атаки загинула жінка з дитиною.