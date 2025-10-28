Обстрел Украины 22 октября — в Киеве третья жертва среди пострадавших

Спасатели тушат пожар в Киеве 22 октября. Фото: ГСЧС Киева

В больнице умерла женщина, которая находилась в тяжелом состоянии после массированного обстрела Киева, произошедшего в ночь на 22 октября. Таким образом, количество жертв той атаки возросло до трех человек.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В ночь и утром 22 октября российская армия осуществила очередной массированный удар по Украине. По данным Воздушных сил, тогда российская армия применила 405 ударных дронов и 28 ракет, среди которых 15 были баллистическими. Часть из них была направлена на Киев, где произошло несколько мощных взрывов.

В результате ударов по столице повреждены по меньшей мере десять жилых домов в разных районах города — Дарницком, Деснянском, Днепровском, Голосеевском, Печерском и Соломенском. Наибольшим разрушениям подвергся Печерский район. Там ракета попала в 24-этажный дом на уровне 20-го этажа. Пожар удалось быстро ликвидировать, жители справились с пламенем еще до прибытия спасателей.

В ту ночь ни один военный объект в столице не пострадал. Все атаки, зафиксированные той ночью, были направлены против мирного населения Киева.

Напомним, в результате российской атаки в Киеве 22 октября возникли многочисленные разрушения — фото и видео последствий.

Россия не прекращает убивать гражданских — в Киеве 26 октября во время атаки погибла женщина с ребенком.