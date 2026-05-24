Палали будинки і школи, постраждали понад 20 людей: все про обстріл Києва

Пожежа у ТЦ "Квадрат" через атаку РФ. Фото: ДСНС

Київ в ніч проти 24 травня пережив один із наймасштабніших обстрілів за весь час війни. Внаслідок ударів РФ наслідки фіксуються у всіх районах столиці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.

Що відомо про обстріл Києва 24 травня

Росіяни цієї ночі здійснили кілька серій ударів дронами, балістикою та крилатими ракетами. Загалом обстріл тривав близько 5 годин. За словами мера Києва Віталія та начальника КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, наслідки фіксуються у всіх районах на 40 локаціях.

Окрім того, станом 06:00 через атаку РФ кількість постраждалих зросла вже до 21, серед них 15-річний хлопець. Ще одна людина загинула.

"13 людей медики госпіталізували. Із них троє поранених у тяжкому стані. Восьми постраждалим надали допомогу на місці. Також є інформація про одного загиблого у Шевченківському районі столиці", — написав Кличко у Telegram.

Пост Ткаченка про наслідки атаки РФ по Києву. Фото: скриншот

Наслідки ударів РФ

Дарницький район

В цьому районі внаслідок падіння уламків БпЛА та ракет пошкоджені наступні об'єкти: будівля гуртожитку, декілька нежитлових приміщень, СТО та автівки, що були припарковані біля житлового будинку.

Оболонський район

Тут, за словами Кличка, дрон влучив в приватний 1-поверховий житловий будинок. Окрім того, внаслідок влучання БпЛА біля 3-поверхового житлового будинку сталось загоряння на відкритій території.

Ще в цьому ж районі через вороже влучання виникла пожежа в 16-поверховому житловому будинку та зафіксовано загорання на відкритій території з розповсюдженням на інший житловий будинок.

Шевченківський район

В цьому районі внаслідок падіння уламків ракети пошкоджень зазнали два житлових будинки та офісний центр, також загорілися автомобілі на парковці.

Окрім того, на території двох шкіл теж сталися пожежі внаслідок падіння уламків. Рятувальники гасили пожежу і на газовій трубі між житловими будинками.

Дніпровський район

Згідно допису Кличка, уламки впали на дах житлового будинку. Ще через влучання БпЛА виникла пожежа у приватному житловому будинку. Крім того пошкоджень зазнали складська будівля і гаражний кооператив.

Святошинський район

За словами мера Києва, уламки ракети в цьому районі впали на 1-поверховий приватний житловий будинок.

Подільський район

Тут теж сталося падіння уламків на території нежитлової забудови.

Голосіївський район

У Голосіївському районі уламки ракети впали на дах 24-поверхового житлового будинку.

Деснянський район

Тут уламки БпЛА влучили у будівлі супермаркету та торгівельного центру.

Солом'янський район

Внаслідок влучання дрону на рівні 23 поверху 24-поверхового житлового будинку сталося загоряння та руйнування елементів конструкцій.

Печерський район

На Печерську внаслідок влучання БпЛА в 20-поверховий житловий будинок виникла пожежа.

Пост Кличка про наслідки атаки. Фото: скриншот

Пошкоджений будинок у Києві. Фото: ДСНС

Зруйнований будинок у Києві. Фото: ДСНС

Як повідомляло Новини.LIVE, внаслідок влучання по одній зі шкіл Києва, укриття об'єкту засипало. Через це люди були заблоковані.

Також ми писали, що в столиці після атаки тимчасово закрили станцію метро "Лук'янівська". Причиною стало пошкодження наземного вестибюлю внаслідок вибухової хвилі.