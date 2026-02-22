Рятувальник гасить пожежу, що сталася внаслідок російського обстрілу Київщини. Фото: Telegram/Mykola_Kalashnyk

У неділю, 22 лютого, росіяни масовано атакували Київську область. Вже відомо про 17 постраждалих через обстріл, серед них — четверо дітей.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення начальника Київської ОВА Миколи Калашника.

Реклама

Читайте також:

Постраждалі через обстріл Київщини

Як зазначив Калашник, найбільше руйнувань зафіксовано у Бориспільському, Бучанському та Фастівському районах. Росіяни пошкодили під час атаки понад 100 осель — приватних будинків та квартир.

Пошкоджені будинки на Київщині. Фото: Telegram/Mykola_Kalashnyk

"Але і ця кількість не є остаточною, бо продовжують надходити заявки власників житла. Ступінь руйнувань різний — від повністю зруйнованих до вибитих вікон, пошкоджених дахів і фасадів", — зазначив начальник ОВА.

Він додав, що через ракетно-дронову атаку також пошкоджені об'єкти бізнесу, складські та офісні приміщення, транспорт та гаражі. Наразі відомо про 17 постраждалих. Через обстріл поранені четверо дітей.

Вирва на місці атаки. Фото: Telegram/Mykola_Kalashnyk

П'ятеро жителів Київщини перебувають у лікарнях. Двоє людей у важкому стані, ще двоє дорослих та дитина — у стані середньої тяжкості.

На місцях ударів досі працюють усі оперативні служби. Для постраждалих організували допомогу.

Наслідки обстрілу Київщини. Фото: Telegram/Mykola_Kalashnyk

Що відомо про обстріл Київщини 22 лютого

В ніч проти 22 лютого росіяни атакували Київську область. У регіоні пролунала низка вибухів. Перед тим у Повітряних силах попередили про загрозу застосування ударних безпілотників. Крім того, вибухи прогриміли й у столиці.

Вже вранці 22 лютого ворог атакував Київ балістикою. Ворог випустив ракети з тимчасово окупованого Криму. Сталося падіння уламків в приватному секторі столиці. До Києва госпіталізували постраждалих з передмістя.

В ОВА заявили про пошкодження у п'яти районах області. Через атаки виникли пожежі. На місця обстрілів прибули рятувальники та поліцейські.