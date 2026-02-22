Відео
Головна Київ Масований удар по Київщині — кількість постраждалих збільшилася

Масований удар по Київщині — кількість постраждалих збільшилася

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 17:48
Удар по Київській області 22 лютого — кількість постраждалих різко збільшилася
Рятувальник гасить пожежу, що сталася внаслідок російського обстрілу Київщини. Фото: Telegram/Mykola_Kalashnyk

У неділю, 22 лютого, росіяни масовано атакували Київську область. Вже відомо про 17 постраждалих через обстріл, серед них — четверо дітей.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення начальника Київської ОВА Миколи Калашника.

Читайте також:

Постраждалі через обстріл Київщини

Як зазначив Калашник, найбільше руйнувань зафіксовано у Бориспільському, Бучанському та Фастівському районах. Росіяни пошкодили під час атаки понад 100 осель — приватних будинків та квартир.

Збільшилася кількість постраждалих через масовану атаку на Київщину 22 лютого
Пошкоджені будинки на Київщині. Фото: Telegram/Mykola_Kalashnyk

"Але і ця кількість не є остаточною, бо продовжують надходити заявки власників житла. Ступінь руйнувань різний — від повністю зруйнованих до вибитих вікон, пошкоджених дахів і фасадів", — зазначив начальник ОВА.

Він додав, що через ракетно-дронову атаку також пошкоджені об'єкти бізнесу, складські та офісні приміщення, транспорт та гаражі. Наразі відомо про 17 постраждалих. Через обстріл поранені четверо дітей.

Збільшилася кількість постраждалих через масовану атаку на Київщину 22 лютого
Вирва на місці атаки. Фото: Telegram/Mykola_Kalashnyk

П'ятеро жителів Київщини перебувають у лікарнях. Двоє людей у важкому стані, ще двоє дорослих та дитина — у стані середньої тяжкості.

На місцях ударів досі працюють усі оперативні служби. Для постраждалих організували допомогу.

Збільшилася кількість постраждалих через масовану атаку на Київщину 22 лютого
Наслідки обстрілу Київщини. Фото: Telegram/Mykola_Kalashnyk

Що відомо про обстріл Київщини 22 лютого

В ніч проти 22 лютого росіяни атакували Київську область. У регіоні пролунала низка вибухів. Перед тим у Повітряних силах попередили про загрозу застосування ударних безпілотників. Крім того, вибухи прогриміли й у столиці.

Вже вранці 22 лютого ворог атакував Київ балістикою. Ворог випустив ракети з тимчасово окупованого Криму. Сталося падіння уламків в приватному секторі столиці. До Києва госпіталізували постраждалих з передмістя.

В ОВА заявили про пошкодження у п'яти районах області. Через атаки виникли пожежі. На місця обстрілів прибули рятувальники та поліцейські.

Київська область обстріли війна в Україні війна атака
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
