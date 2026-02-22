Увеличилось количество пострадавших в результате обстрела Киевской области 22 февраля

Атака РФ на Киевщину — количество пострадавших резко увеличилось
Число пострадавших в результате массированной атаки на Киевскую область в воскресенье, 22 февраля, увеличилось. Известно о 17 раненых людях. Среди них — четверо детей.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение начальника Киевской ОВА Николая Калашника.
Пострадавшие из-за обстрела Киевщины
Как отметил Калашник, больше всего разрушений зафиксировано в Бориспольском, Бучанском и Фастовском районах. Россияне повредили во время атаки более 100 домов — частных домов и квартир.
"Но и это количество не является окончательным, потому что продолжают поступать заявки владельцев жилья. Степень разрушений разная — от полностью разрушенных до выбитых окон, поврежденных крыш и фасадов", — отметил начальник ОВА.
Он добавил, что из-за ракетно-пушечной атаки также повреждены объекты бизнеса, складские и офисные помещения, транспорт и гаражи. Сейчас известно о 17 пострадавших. Из-за обстрела ранены четверо детей.
Пятеро жителей Киевщины находятся в больницах. Два человека в тяжелом состоянии, еще двое взрослых и ребенок — в состоянии средней тяжести.
На местах ударов до сих пор работают все оперативные службы. Для пострадавших организовали помощь.
Что известно об обстреле Киевской области 22 февраля
В ночь на 22 февраля россияне атаковали Киевскую область. В регионе прогремел ряд взрывов. Перед тем в Воздушных силах предупредили об угрозе применения ударных беспилотников. Кроме того, взрывы прогремели и в столице.
Уже утром 22 февраля враг атаковал Киев баллистикой. Враг выпустил ракеты с временно оккупированного Крыма. Произошло падение обломков в частном секторе столицы. В Киев госпитализировали пострадавших из пригорода.
В ОВА заявили о повреждениях в пяти районах области. Из-за атак возникли пожары. На места обстрелов прибыли спасатели и полицейские.
Читайте Новини.LIVE!