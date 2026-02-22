Увеличилось количество пострадавших в результате обстрела Киевской области 22 февраля

Спасатель тушит пожар, произошедший в результате российского обстрела Киевщины. Фото: Telegram/Mykola_Kalashnyk

Число пострадавших в результате массированной атаки на Киевскую область в воскресенье, 22 февраля, увеличилось. Известно о 17 раненых людях. Среди них — четверо детей.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение начальника Киевской ОВА Николая Калашника.

Пострадавшие из-за обстрела Киевщины

Как отметил Калашник, больше всего разрушений зафиксировано в Бориспольском, Бучанском и Фастовском районах. Россияне повредили во время атаки более 100 домов — частных домов и квартир.

Поврежденные дома на Киевщине. Фото: Telegram/Mykola_Kalashnyk

"Но и это количество не является окончательным, потому что продолжают поступать заявки владельцев жилья. Степень разрушений разная — от полностью разрушенных до выбитых окон, поврежденных крыш и фасадов", — отметил начальник ОВА.

Он добавил, что из-за ракетно-пушечной атаки также повреждены объекты бизнеса, складские и офисные помещения, транспорт и гаражи. Сейчас известно о 17 пострадавших. Из-за обстрела ранены четверо детей.

Воронка на месте атаки. Фото: Telegram/Mykola_Kalashnyk

Пятеро жителей Киевщины находятся в больницах. Два человека в тяжелом состоянии, еще двое взрослых и ребенок — в состоянии средней тяжести.

На местах ударов до сих пор работают все оперативные службы. Для пострадавших организовали помощь.

Последствия обстрела Киевской области. Фото: Telegram/Mykola_Kalashnyk

Что известно об обстреле Киевской области 22 февраля

В ночь на 22 февраля россияне атаковали Киевскую область. В регионе прогремел ряд взрывов. Перед тем в Воздушных силах предупредили об угрозе применения ударных беспилотников. Кроме того, взрывы прогремели и в столице.

Уже утром 22 февраля враг атаковал Киев баллистикой. Враг выпустил ракеты с временно оккупированного Крыма. Произошло падение обломков в частном секторе столицы. В Киев госпитализировали пострадавших из пригорода.

В ОВА заявили о повреждениях в пяти районах области. Из-за атак возникли пожары. На места обстрелов прибыли спасатели и полицейские.

