Главная Киев Атака РФ на Киевщину — количество пострадавших резко увеличилось

Атака РФ на Киевщину — количество пострадавших резко увеличилось

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 17:48
Увеличилось количество пострадавших в результате обстрела Киевской области 22 февраля
Спасатель тушит пожар, произошедший в результате российского обстрела Киевщины. Фото: Telegram/Mykola_Kalashnyk

Число пострадавших в результате массированной атаки на Киевскую область в воскресенье, 22 февраля, увеличилось. Известно о 17 раненых людях. Среди них — четверо детей.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение начальника Киевской ОВА Николая Калашника.

Пострадавшие из-за обстрела Киевщины

Как отметил Калашник, больше всего разрушений зафиксировано в Бориспольском, Бучанском и Фастовском районах. Россияне повредили во время атаки более 100 домов — частных домов и квартир.

Збільшилася кількість постраждалих через масовану атаку на Київщину 22 лютого
Поврежденные дома на Киевщине. Фото: Telegram/Mykola_Kalashnyk

"Но и это количество не является окончательным, потому что продолжают поступать заявки владельцев жилья. Степень разрушений разная — от полностью разрушенных до выбитых окон, поврежденных крыш и фасадов", — отметил начальник ОВА.

Он добавил, что из-за ракетно-пушечной атаки также повреждены объекты бизнеса, складские и офисные помещения, транспорт и гаражи. Сейчас известно о 17 пострадавших. Из-за обстрела ранены четверо детей.

Збільшилася кількість постраждалих через масовану атаку на Київщину 22 лютого
Воронка на месте атаки. Фото: Telegram/Mykola_Kalashnyk

Пятеро жителей Киевщины находятся в больницах. Два человека в тяжелом состоянии, еще двое взрослых и ребенок — в состоянии средней тяжести.

На местах ударов до сих пор работают все оперативные службы. Для пострадавших организовали помощь.

Збільшилася кількість постраждалих через масовану атаку на Київщину 22 лютого
Последствия обстрела Киевской области. Фото: Telegram/Mykola_Kalashnyk

Что известно об обстреле Киевской области 22 февраля

В ночь на 22 февраля россияне атаковали Киевскую область. В регионе прогремел ряд взрывов. Перед тем в Воздушных силах предупредили об угрозе применения ударных беспилотников. Кроме того, взрывы прогремели и в столице.

Уже утром 22 февраля враг атаковал Киев баллистикой. Враг выпустил ракеты с временно оккупированного Крыма. Произошло падение обломков в частном секторе столицы. В Киев госпитализировали пострадавших из пригорода.

В ОВА заявили о повреждениях в пяти районах области. Из-за атак возникли пожары. На места обстрелов прибыли спасатели и полицейские.

Киевская область обстрелы война в Украине атака
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
