Смертельна ДТП у Києві: водієві загрожує до 10 років позбавлення волі
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Дата публікації: 6 червня 2026 15:13
Термінова новина
Водієві, який у Солом’янському районі Києва 5 червня вчинив дорожньо-транспортну пригоду із чотирма загиблими, оголосили підозру. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, передає Новини.LIVE.
Смертельна ДТП у Києві
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