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Головна Київ Смертельна ДТП у Києві: водієві загрожує до 10 років позбавлення волі

Смертельна ДТП у Києві: водієві загрожує до 10 років позбавлення волі

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 15:13
Смертельна ДТП у Києві: водієві загрожує до 10 років позбавлення волі
Термінова новина

Водієві, який у Солом’янському районі Києва 5 червня вчинив дорожньо-транспортну пригоду із чотирма загиблими, оголосили підозру. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, передає Новини.LIVE.

Смертельна ДТП у Києві 

Новина доповнюється...

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Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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