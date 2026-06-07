У Києві авто зіткнулося з вантажівкою: постраждав водій
У Києві на проспекті Червоної Калини сталася дорожньо-транспортна пригода ввечері в суботу, 6 червня. Авто Audi зіткнулося з вантажівкою, внаслідок чого водія легковика доправили до лікарні.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління національної поліції в місті Києві, передає Новини.LIVE.
ДТП на проспекті Червоної Калини
За попереднью інформацією, водій авто Audi виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії кермувальник легковика постраждав, його ушпиталили.
Наразі на місці пригоди працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП, а також патрульні поліцейські. Правоохоронці з'ясовують всі обставини та причини аварії.
Новини.LIVE повідомляли, що смертельна ДТП трапилась 5 червня в Києві. 49-річний водій Mercedes на великій швидкості в'їхав у підземний перехід на Чоколівському бульварі, через що загинули четверо людей, серед них поліцейські, троє постраждали.
Наразі винуватець перебуває під конвоєм. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що водій має 39 порушень ПДР, серед яких — десятки разів перевищення швидкості. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом на 3 роки.