У Києві авто зіткнулося з вантажівкою: постраждав водій

Автотроща на проспекті Червоної Калини в Києві 6 червня 2026 року. Фото: Головне управління національної поліції в місті Києві

У Києві на проспекті Червоної Калини сталася дорожньо-транспортна пригода ввечері в суботу, 6 червня. Авто Audi зіткнулося з вантажівкою, внаслідок чого водія легковика доправили до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління національної поліції в місті Києві, передає Новини.LIVE.

ДТП на проспекті Червоної Калини

За попереднью інформацією, водій авто Audi виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії кермувальник легковика постраждав, його ушпиталили.

Наразі на місці пригоди працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП, а також патрульні поліцейські. Правоохоронці з'ясовують всі обставини та причини аварії.

Пошкоджене авто внаслідок ДТП у Києві. Фото: Головне управління національної поліції в місті Києві

Новини.LIVE повідомляли, що смертельна ДТП трапилась 5 червня в Києві. 49-річний водій Mercedes на великій швидкості в'їхав у підземний перехід на Чоколівському бульварі, через що загинули четверо людей, серед них поліцейські, троє постраждали.

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Наразі винуватець перебуває під конвоєм. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що водій має 39 порушень ПДР, серед яких — десятки разів перевищення швидкості. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом на 3 роки.