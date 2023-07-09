Масштабна пожежа у Києві: рятувальники показали, що залишилося від заправки

Рятувальники ліквідовують пожежу на АЗС в Києві. Фото: ДСНС

Сьогодні, 9 липня, на столичній АЗС у Дніпровському районі сталася масштабна пожежа. Рятувальники показали, що залишилося від заправки.

Про це повідомляє ДСНС.

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Рятувальники розповіли, що о 15:09 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на Броварському проспекті, 29. Загоряння сталося на території АЗС. О 16:35 пожежу було ліквідовано.

"До гасіння залучалося 15 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 62 людини особового складу", — йдеться у повідомленні.

Наслідки пожежі на АЗС у Києві. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують пожежу на АЗС в Києві. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують пожежу на АЗС в Києві. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують пожежу на АЗС в Києві. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують пожежу на АЗС в Києві. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують пожежу на АЗС в Києві. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують пожежу на АЗС в Києві. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують пожежу на АЗС в Києві. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують пожежу на АЗС в Києві. Фото: ДСНС

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у неділю, 9 липня, на Броварському шосе у Києві сталася масштабна пожежа на АЗС. Над містом було видно стовпи чорного диму.

Також ми писали, що рятувальники ліквідували пожежу на АЗС на Броварському шосе у Києві. Внаслідок інциденту постраждали люди.