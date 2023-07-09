Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Масштабна пожежа у Києві: рятувальники показали, що залишилося від заправки arrow

Масштабна пожежа у Києві: рятувальники показали, що залишилося від заправки

9 липня 2023 18:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Масштабна пожежа у Києві: рятувальники показали, що залишилося від заправки
Рятувальники ліквідовують пожежу на АЗС в Києві. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 9 липня, на столичній АЗС у Дніпровському районі сталася масштабна пожежа. Рятувальники показали, що залишилося від заправки.

Про це повідомляє ДСНС.

Читайте також:

Пожежа на АЗС у Києві

Рятувальники розповіли, що о 15:09 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на Броварському проспекті, 29. Загоряння сталося на території АЗС. О 16:35 пожежу було ліквідовано. 

"До гасіння залучалося 15 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 62 людини особового складу", — йдеться у повідомленні.

null
Наслідки пожежі на АЗС у Києві. Фото: ДСНС
Пожар в Киеве
Рятувальники ліквідовують пожежу на АЗС в Києві. Фото: ДСНС
Пожар в Киеве
Рятувальники ліквідовують пожежу на АЗС в Києві. Фото: ДСНС
Пожар в Киеве
Рятувальники ліквідовують пожежу на АЗС в Києві. Фото: ДСНС
Пожар в Киеве
Рятувальники ліквідовують пожежу на АЗС в Києві. Фото: ДСНС
Пожар в Киеве
Рятувальники ліквідовують пожежу на АЗС в Києві. Фото: ДСНС
Пожар в Киеве
Рятувальники ліквідовують пожежу на АЗС в Києві. Фото: ДСНС
Пожар в Киеве
Рятувальники ліквідовують пожежу на АЗС в Києві. Фото: ДСНС
Пожар в Киеве
Рятувальники ліквідовують пожежу на АЗС в Києві. Фото: ДСНС
null
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у неділю, 9 липня, на Броварському шосе у Києві сталася масштабна пожежа на АЗС. Над містом було видно стовпи чорного диму.

Також ми писали, що рятувальники ліквідували пожежу на АЗС на Броварському шосе у Києві. Внаслідок інциденту постраждали люди.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз