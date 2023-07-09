Масштабный пожар в Киеве: спасатели показали, что осталось от заправки

Спасатели ликвидируют пожар на АЗС в Киеве. Фото: ГСЧС

Сегодня, 9 июля, на столичной АЗС в Днепровском районе произошел масштабный пожар. Спасатели показали, что осталось от заправки.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Спасатели рассказали, что в 15:09 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на Броварском проспекте, 29. Возгорание произошло на территории АЗС. В 16:35 пожар был ликвидирован.

"К тушению привлекались 15 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 62 человека личного состава", — говорится в сообщении.

Последствия пожара на АЗС в Киеве. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют пожар на АЗС в Киеве. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют пожар на АЗС в Киеве. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют пожар на АЗС в Киеве. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют пожар на АЗС в Киеве. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют пожар на АЗС в Киеве. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют пожар на АЗС в Киеве. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют пожар на АЗС в Киеве. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют пожар на АЗС в Киеве. Фото: ГСЧС

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в воскресенье, 9 июля, на Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар на АЗС. Над городом виднелись столбы черного дыма.

Также мы писали, что спасатели ликвидировали пожар на АЗС на Броварском шоссе в Киеве. В результате инцидента пострадали люди.