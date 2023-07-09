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Масштабный пожар в Киеве: спасатели показали, что осталось от заправки

9 июля 2023 18:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Масштабный пожар в Киеве: спасатели показали, что осталось от заправки
Спасатели ликвидируют пожар на АЗС в Киеве. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 9 июля, на столичной АЗС в Днепровском районе произошел масштабный пожар. Спасатели показали, что осталось от заправки.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Пожар на АЗС в Киеве

Спасатели рассказали, что в 15:09 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на Броварском проспекте, 29. Возгорание произошло на территории АЗС. В 16:35 пожар был ликвидирован.

"К тушению привлекались 15 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 62 человека личного состава", — говорится в сообщении.

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Последствия пожара на АЗС в Киеве. Фото: ГСЧС
Пожар в Киеве
Спасатели ликвидируют пожар на АЗС в Киеве. Фото: ГСЧС
Пожар в Киеве
Спасатели ликвидируют пожар на АЗС в Киеве. Фото: ГСЧС
Пожар в Киеве
Спасатели ликвидируют пожар на АЗС в Киеве. Фото: ГСЧС
Пожар в Киеве
Спасатели ликвидируют пожар на АЗС в Киеве. Фото: ГСЧС
Пожар в Киеве
Спасатели ликвидируют пожар на АЗС в Киеве. Фото: ГСЧС
Пожар в Киеве
Спасатели ликвидируют пожар на АЗС в Киеве. Фото: ГСЧС
Пожар в Киеве
Спасатели ликвидируют пожар на АЗС в Киеве. Фото: ГСЧС
Пожар в Киеве
Спасатели ликвидируют пожар на АЗС в Киеве. Фото: ГСЧС
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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в воскресенье, 9 июля, на Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар на АЗС. Над городом виднелись столбы черного дыма.

Также мы писали, что спасатели ликвидировали пожар на АЗС на Броварском шоссе в Киеве. В результате инцидента пострадали люди.

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