Масштабный пожар в Киеве: спасатели показали, что осталось от заправки
Сегодня, 9 июля, на столичной АЗС в Днепровском районе произошел масштабный пожар. Спасатели показали, что осталось от заправки.
Об этом сообщает ГСЧС.
Пожар на АЗС в Киеве
Спасатели рассказали, что в 15:09 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на Броварском проспекте, 29. Возгорание произошло на территории АЗС. В 16:35 пожар был ликвидирован.
"К тушению привлекались 15 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 62 человека личного состава", — говорится в сообщении.
Напомним, в воскресенье, 9 июля, на Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар на АЗС. Над городом виднелись столбы черного дыма.
Также мы писали, что спасатели ликвидировали пожар на АЗС на Броварском шоссе в Киеве. В результате инцидента пострадали люди.