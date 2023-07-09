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Пожежу на АЗС у Києві погасили: Кличко розповів про наслідки

9 липня 2023 17:14
оновлено: 17:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Пожежу на АЗС у Києві погасили: Кличко розповів про наслідки
Рятувальники ліквідовують пожежу на АЗС у Києві. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Рятувальники ліквідували пожежу на АЗС на Броварському шосе у Києві. Внаслідок інциденту постраждали люди.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За словами Кличка, площа загоряння була 1500 кв м. Наразі рятувальники продовжують розвідку приміщень.

"Медики госпіталізували трьох постраждалих чоловіків. Наймолодшому — 17 років", — повідомив Кличко.

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Допис Кличка. Фото: скриншот

Київський міський голова розповів, що пожежа, яка сталася внаслідок удару легкової автівки в заправочну колонку, повністю знищила будівлю та наземне обладнання АЗС, а також вісім автомобілей.

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Допис Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у неділю, 9 липня, на Броварському шосе у Києві сталася масштабна пожежа на АЗС. Над містом було видно стовпи чорного диму.

Також ми писали, що 7 липня у девʼятиповерхівці в Києві  внаслідок підгорання їжі сталося задимлення квартири. Рятувальники врятували жінку та передали її медикам з ознаками отруєння продуктами горіння.   

Додамо, вночі 22 червня, після відбою повітряної тривоги, на лівому березі Києва стався вибух. Він був такої сили, що місцеві повідомили про руйнування. Як виявилося, стався витік газу. 

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