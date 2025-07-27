Що очікують кияни від нового прем'єра Юлії Свириденко - деталі

Кияни. Фото: Новини.LIVE

Кияни втомилися від постійного ремонту в містах. Їх дратує перекладання бруківки, озеленення парків. Від нового прем'єр-міністра Юлії Свириденко вони очікують збільшення фінансування на більш важливі сфери.

Своїми думками городяни поділилися з журналістами Новини.LIVE.

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Мешканці столиці вважають, що новий уряд, який вперше за 15 років очолила жінка — Юлія Свириденко, має збільшити фінансування Збройних Сил України.

"Зменшення рівня корупції. Посилення наших збройних сил. Збільшення фінансування армії, а не тротуарної плитки та озеленення парків. Все на війну", — переконаний Олег.

Натомість киянка Віта вважає, що боротися з корупцією в Україні — марна справа:

"Мені здається, що найголовніше це допомога нашим захисникам, а корупція, як була так і буде, бо це Україна. Скільки вже збиралися, скільки президентів обіцяють, що це зроблять і нічого не відбувається".

Киянка Віта. Фото: скріншот Новини.LIVE

Городянка Ольга також виділила соціальну проблему, з якою стикаються вимушені переселенці. Їм критично не вистачає допомоги від держави.

"Щоб житло давали і якась допомога для ВПО була. Тому що дуже важко жити людям, які переїхали з таких регіонів. І зовсім немає ніякої допомоги. Саме для літніх людей. Насправді їм дуже важко. За 2 тисячі грн, які дає держава дає, вижити нереально. 7 тисяч грн мої батьки платять за оренду житла і тільки 2 тисячі отримують. Самі розумієте, що вижити так неможливо", — розповіла Ольга.

Зокрема, більшість киян дратує перекладання бруківки та облаштування зелених зон. Вони переконані, що зараз покращення рівня життя в містах — не на часі.



"Я хочу, щоб менше перекладали бруківку, пересаджували дерева і, якщо потрібно фінансувати нашу армію, нехай це буде йти на армію. Або на реабілітацію наших військових, які перебувають у госпіталях, на протезування та психологічну допомогу їхнім родинам. Я вважаю, що жінки і діти постраждалих або загиблих військових дуже потребують цієї допомоги. І я не бачу достатньої уваги до них також", — висловилася Ксенія.

Киянка Ксенія. Фото: скріншот Новини.LIVE

Нагадаємо, ми показували, як росіяни зруйнували метро Лук'янівську. Також у столиці заарештували працівника прокуратури, який збив жінку .