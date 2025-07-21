Працівник прокуратури Андрій Молочний збив жінку — суд арештував підозрюваного

Суд над Андрієм Молочним. Фото: Суспільне

Суд міста Києва арештував головного спеціаліста відділу прокуратури Андрія Молочного. Держслужбовця підозрюють у скоєнні ДТП у столиці, внаслідок якої загинула жінка.

Про рішення суду повідомляє "Суспільне".

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Андрія Молочного відправили під варту

21 липня столичний суд розглянув справу про смертельну ДТП, що сталася ввечері 19 липня. Генеральний прокурор Руслан Кравченко подав клопотання про накладання на Молочного цілодобового домашнього арешту терміном на 60 діб без застави.

У прокуратурі підозрюють, що підозрюваний може повторно порушити закон, спробувати уникнути слідства або впливати на свідків та не виконувати вимог законодавства.

Суд задовольнив клопотання та відправив Молочного під варту до 17 вересня без права внесення застави.

За словами генпрокурора, сторона обвинувачення буде вимагати максимального покарання підозрюваному.

"Продовжимо працювати до направлення обвинувального акту до суду, і потім будемо підтримувати державне обвинувачення для досягнення однієї мети — максимального покарання", — заявив Кравченко.

ДТП за участі працівника прокуратури — що відомо

Нагадаємо, ДТП за участі Андрія Молочного сталася ввечері 19 липня. 24-річний чоловік збив жінку на тротуарі по вулиці Великій Васильківській та намагався втекти з місця ДТП. Постраждалу госпіталізували до лікарні, але, на жаль, від отриманих травм жінка померла.

Згодом з'ясувалося, що Молочний не є прокурором, але обіймає посаду головного спеціаліста відділу прокуратури у Києві. Окрім того, у мережі шириться інформація про те, що 24-річний чоловік є сином скандального коміка та зірки шоу "Файна Юкрайна" Андрія Молочного, який втік до Росії та підтримує війну в Україні.

Раніше у Києві затримали бізнесмена, який "торгував" дозволами на рекламу від КМДА.

А також суд покарав вуличного музиканта, який співав російські пісні у столичному метро.