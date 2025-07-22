Наслідки атаки на Київ 21 липня — фото з місця подій

У Києві триває ліквідація наслідків удару РФ — фоторепортаж
У Києві триває ліквідація наслідків російського обстрілу, який стався в ніч проти 21 липня. Окупанти завдали удару по станції метро "Лук'янівська", а також по житловій багатоповерхівці.
Кореспондент Новини.LIVE інформує про те, як кияни та працівники комунальних служб долають наслідки атаки.
Наслідки атаки РФ по багатоповерхівці в Києві
Армія РФ завдала удару по житловому будинку у Шевченківському районі столиці.
Внаслідок цього сталася пожежа на другому та третьому поверхах, яка перетворила квартири мешканців на згарище.
Власники однієї з квартир показали журналістам Новини.LIVE, який вигляд їхнє житло має всередині. На щастя, власників не було вдома на момент удару.
На "Лук'янівській" розбирають завали
Другу добу поспіль комунальні працівники намагаються розібрати завали на станції метро "Лук'янівська", яка тієї ночі зазнала вже сьомої атаки з боку ворога.
На станції знищений дах та вибиті вікна, а навколо понівечені кіоски.
Наразі там тривають ремонтні роботи. За словами працівників, знадобиться ще три або чотири дні для того, щоб повністю "зашити" вибиті вікна. Попри ремонт, станція вже повністю відновила роботу.
Раніше у поліції спростували чутки про пограбування магазину на "Лук'янівський" після ворожого удару.
А також у Києві виявили нездетоновану бойову частину ракети біля житлового будинку.
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