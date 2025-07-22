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Головна Київ У Києві триває ліквідація наслідків удару РФ — фоторепортаж

У Києві триває ліквідація наслідків удару РФ — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 16:37
Наслідки атаки на Київ 21 липня — фото з місця подій
Наслідку удару по житловому будинку у Києві. Фото: Новини.LIVE. Анна Сірик

У Києві триває ліквідація наслідків російського обстрілу, який стався в ніч проти 21 липня. Окупанти завдали удару по станції метро "Лук'янівська", а також по житловій багатоповерхівці.

Кореспондент Новини.LIVE інформує про те, як кияни та працівники комунальних служб долають наслідки атаки.

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Наслідки атаки РФ по багатоповерхівці в Києві

Армія РФ завдала удару по житловому будинку у Шевченківському районі столиці.

Удар по багатоповерхівці в Києві - фото
Наслідки удару РФ по багатоповерхівці в Києві. Фото: Новини.LIVE. Анна Сірик

Внаслідок цього сталася пожежа на другому та третьому поверхах, яка перетворила квартири мешканців на згарище.

Наслідки удару по багатоповерхівці 21 липня - фото
Зруйнована багатоповерхівка в Києві. Фото: Новини.LIVE. Анна Сірик

Власники однієї з квартир показали журналістам Новини.LIVE, який вигляд їхнє житло має всередині. На щастя, власників не було вдома на момент удару.

Удар по будинку в Шевченківському районі - фото
Квартира у будинку, в який влучив дрон. Фото: Новини.LIVE. Анна Сірик
Наслідки обстрілу Києва 21 липня - фото
Згоріла квартира у будинку в Шевченківському районі. Фото: Новини.LIVE. Анна Сірик

На "Лук'янівській" розбирають завали

Другу добу поспіль комунальні працівники намагаються розібрати завали на станції метро "Лук'янівська", яка тієї ночі зазнала вже сьомої атаки з боку ворога.

Удар по метро Лук'янівська - фото
Наслідки удару по метро "Лук'янівська". Фото: Новини.LIVE. Анна Сірик

На станції знищений дах та вибиті вікна, а навколо понівечені кіоски.

Атака по метро Лук'янівська - фото
Наслідки удару біля метро "Лук'янівська". Фото: Новини.LIVE. Анна Сірик

Наразі там тривають ремонтні роботи. За словами працівників, знадобиться ще три або чотири дні для того, щоб повністю "зашити" вибиті вікна. Попри ремонт, станція вже повністю відновила роботу.

Ремонт станції метро Лук'янівська після обстрілу - фото
Ремонтні роботи на станції метро "Лук'янівська". Фото: Новини.LIVE. Анна Сірик

Раніше у поліції спростували чутки про пограбування магазину на "Лук'янівський" після ворожого удару.

А також у Києві виявили нездетоновану бойову частину ракети біля житлового будинку.

Київ обстріли війна в Україні атака
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
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