Что ожидают киевляне от нового премьера Юлии Свириденко - детали

Киевляне. Фото: Новини.LIVE

Киевляне устали от постоянного ремонта в городе. Их раздражает перекладывание брусчатки, озеленение парков. От нового премьер-министра Юлии Свириденко они ожидают увеличения финансирования на более важные сферы.

Своими мыслями горожане поделились с журналистами Новини.LIVE.

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Жители столицы считают, что новое правительство, которое впервые за 15 лет возглавила женщина — Юлия Свириденко, должно увеличить финансирование Вооруженных Сил Украины.

"Уменьшение уровня коррупции. Усиление наших вооруженных сил. Увеличение финансирования армии, а не тротуарной плитки и озеленения парков. Все на войну", — убежден Олег.

Зато киевлянка Вита считает, что бороться с коррупцией в Украине — бесполезное дело:

"Мне кажется, что самое главное это помощь нашим защитникам, а коррупция, как была так и будет, потому что это Украина. Сколько уже собирались, сколько президентов обещают, что это сделают и ничего не происходит".

Киевлянка Вита. Фото: скриншот Новини.LIVE

Горожанка Ольга также выделила социальную проблему, с которой сталкиваются вынужденные переселенцы. Им критически не хватает помощи от государства.

"Чтобы жилье давали и какая-то помощь для ВПО была. Потому что очень тяжело жить людям, которые переехали из таких регионов. И совсем нет никакой помощи. Именно для пожилых людей. На самом деле им очень трудно. За 2 тысячи грн, которые дает государство дает, выжить нереально. 7 тысяч грн мои родители платят за аренду жилья и только 2 тысячи получают. Сами понимаете, что выжить так невозможно", — рассказала Ольга.

В частности, большинство киевлян раздражает перекладывание брусчатки и обустройство зеленых зон. Они убеждены, что сейчас улучшение уровня жизни в городах — не ко времени.



"Я хочу, чтобы меньше перекладывали брусчатку, пересаживали деревья и, если нужно финансировать нашу армию, пусть это будет идти на армию. Или на реабилитацию наших военных, которые находятся в госпиталях, на протезирование и психологическую помощь их семьям. Я считаю, что женщины и дети пострадавших или погибших военных очень нуждаются в этой помощи. И я не вижу достаточного внимания к ним", — высказалась Ксения.

Киевлянка Ксения. Фото: скриншот Новини.LIVE

Напомним, мы показывали, как в Киеве ликвидируют последствия атаки РФ. Также в столице хотят увеличить количество укрытий.