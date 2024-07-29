Виталий Кличко отклонил петицию об обустройстве бордюров для нужд инвалидов в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко не поддержал петицию о перенаправлении более миллиарда гривен на ремонт тротуаров и снижение бордюров вместо ремонта улицы Богатырской. Он отметил, что в проекте ремонта улицы заложены меры по обеспечению свободного передвижения.

Об этом сообщает Telegram канал Деньги на ВСУ в понедельник, 29 июля.

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Сообщается, что за полгода в столице было обустроено только 154 безбарьерных пешеходных перехода. При этом в проекте капремонта улицы Богатырской, большая часть которой тянется через промзону, якобы заложены "меры для свободного передвижения людей с ограниченными физическими возможностями". Также сообщается об устройстве велосипедных дорожек.

При этом независимый анализ показал опасность заложенной инфраструктуры.

"Киевсовет решил, что во время полномасштабного вторжения самое время сделать капремонт улицы в 4,4 км в промзоне, вместо того чтобы использовать эти средства для ремонта всех тротуаров и обустройства всех безбарьерных переходов в одном из районов Киева", — говорится в сообщении подателей петиции.

Проект капремонта на 1,367 миллиарда гривен утвержден. Работы на 88 миллионов начаты в этом году. Это означает, что в бюджет в следующем году постараются заложить один миллиард на продолжение работ.

Виталий Кличко отклонил петицию. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Кличко заявил, что делается все, чтобы как можно скорее возобновить движение поездов в метрополитене на участке "Лыбидская" — "Демиевская". По словам мэра, "синяя ветка" должна полноценно заработать уже в сентябре.

Исполняющий обязанности главы Министерства культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев отреагировал на заявление Кличко о снесении усадьбы Зеленских.