Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Незаконне знесення садиби Зеленських — Кличко заявив, що подасть позов до суду arrow

Незаконне знесення садиби Зеленських — Кличко заявив, що подасть позов до суду

22 липня 2024 13:51
Валерія Барановська - редактор
Знесення садиби Зеленських — міська влада Києва подасть позов до суду
Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко, Facebook
Валерія Барановська - редактор

Міська влада Києва подаватиме до суду на забудовника, який незаконно зніс садибу Зеленських. Влада вимагатиме відбудувати садибу та притягнути винних до відповідальності.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Tekegram у понеділок, 22 липня.

Читайте також:

Міська влада Києва подасть до суду за незаконне знесення садиби Зеленських

Кличко заявив, що міська влада Києва подасть позов до суду на забудовника, який несанкціоновано зніс садибу Зеленських, та на власників будівлі, яку нахабно знищили.

Він додав, що у суді вимагатимуть заново відбудувати садибу в тому вигляді, в якому вона була раніше.

"До того ж, землю під садибою Зеленських місто не передавало власнику будівлі. Що свідчить про незаконне використання земельної ділянки для будь-яких робіт.
Тому встановлення будь-яких парканів навколо ділянки, заїзд будь-якої будівельної техніки є незаконним. І поліція повинна на це реагувати", — зазначив мер Києва.

За його словами, міська влада також наполягатиме, щоб правоохоронні органи з'ясували та оприлюднили всіх фігурантів, які стоять за процесом знищення садиби.

"Місто усіляко сприятиме правоохоронцям, надаватиме необхідну документацію, щоб розслідування було об'єктивним та винні були притягнуті до відповідальності", — зауважив Кличко.

Незаконне знесення садиби Зеленський — Кличко заявив, що подасть позов до суду - фото 1
Допис Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 липня невідомі особи знесли історичний будинок на вулиці Олександра Кониського в Києві за допомогою важкої будівельної техніки.

Тоді поліція вилучила техніку за допомогою якої знесли будівлю.

Згодом, прокурори розпочали кримінальне провадження за фактом знесення садиби Зеленських, попри її арешт. 

Віталій Кличко Київ суд знесення будівництво позов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

9 липня 2024

14:53 Завтра Україну накриють дощі з грозами — народний синоптик Діденко попередила про погіршення погоди