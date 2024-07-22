Знесення садиби Зеленських — міська влада Києва подасть позов до суду

Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко, Facebook

Міська влада Києва подаватиме до суду на забудовника, який незаконно зніс садибу Зеленських. Влада вимагатиме відбудувати садибу та притягнути винних до відповідальності.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Tekegram у понеділок, 22 липня.

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Кличко заявив, що міська влада Києва подасть позов до суду на забудовника, який несанкціоновано зніс садибу Зеленських, та на власників будівлі, яку нахабно знищили.

Він додав, що у суді вимагатимуть заново відбудувати садибу в тому вигляді, в якому вона була раніше.

"До того ж, землю під садибою Зеленських місто не передавало власнику будівлі. Що свідчить про незаконне використання земельної ділянки для будь-яких робіт.

Тому встановлення будь-яких парканів навколо ділянки, заїзд будь-якої будівельної техніки є незаконним. І поліція повинна на це реагувати", — зазначив мер Києва.

За його словами, міська влада також наполягатиме, щоб правоохоронні органи з'ясували та оприлюднили всіх фігурантів, які стоять за процесом знищення садиби.

"Місто усіляко сприятиме правоохоронцям, надаватиме необхідну документацію, щоб розслідування було об'єктивним та винні були притягнуті до відповідальності", — зауважив Кличко.

Допис Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 липня невідомі особи знесли історичний будинок на вулиці Олександра Кониського в Києві за допомогою важкої будівельної техніки.

Тоді поліція вилучила техніку за допомогою якої знесли будівлю.

Згодом, прокурори розпочали кримінальне провадження за фактом знесення садиби Зеленських, попри її арешт.