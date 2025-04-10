Мерію Києва закликали до відкриття переходу на Хрещатику

Автомобілі їдуть вулицею Хрещатик у Києві. Фото: Вечірній Київ

У Київській міській військовій адміністрації закликають мерію столиці негайно відкрити перехід на Хрещатику для забезпечення безбар'єрності. Однак розв'язання цього питання уповільнюється через позицію міської влади.

Про це речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв сказав в ефірі "Київського часу".

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Ієвлєв зауважив, що очільник КМВА Тимур Ткаченко закликає забезпечити інклюзивний перехід на перехресті Прорізної та Хрещатика, однак це затягується через позицію міської влади.

"Сьогодні команда очільника міста обрала просту позицію: авторами всіх хороших рішень можуть бути тільки вони. Дуже велике питання, чому 3 роки цим ніхто не займався", — зазначив речник КМВА.

Він додав, що питання стоїть доволі легке — зробити цей перехід в межах безбар'єрності, ексклюзивності, який нікому не буде заважати.

"І відверто ви ж знаєте в якому там стані підземний перехід, навряд чи там можна безпечно спуститися на кріслі колісному. Питання просто в переході", — пояснив речник КМВА.

Нагадаємо, що раніше Тимур Ткаченко повідомив, що у Києві незабаром з'явиться новий наземний перехід у центрі.

Зазначимо, що у Києві з кінця березня цього року до серпня триватимуть ремонтні роботи на Південному мості.