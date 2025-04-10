Мэрию Киева призвали к открытию перехода на Крещатике

Мэрию Киева призывают к открытию перехода на Крещатике
В Киевской городской военной администрации призывают мэрию столицы немедленно открыть переход на Крещатике для обеспечения безбарьерности. Однако решение этого вопроса замедляется из-за позиции городских властей.
Об этом представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев сказал в эфире "Київського часу".
В КГВА призвали мэрию Киева открыть переход на Крещатике
Иевлев отметил, что глава КГВА Тимур Ткаченко призывает обеспечить инклюзивный переход на перекрестке Прорезной и Крещатика, однако это затягивается из-за позиции городских властей.
"Сегодня команда главы города выбрала простую позицию: авторами всех хороших решений могут быть только они. Очень большой вопрос, почему 3 года этим никто не занимался", — отметил представитель КГВА.
Он добавил, что вопрос стоит довольно легкий — сделать этот переход в пределах безбарьерности, эксклюзивности, который никому не будет мешать.
"И откровенно вы же знаете в каком там состоянии подземный переход, вряд ли там можно безопасно спуститься на кресле колесном. Вопрос просто в переходе", — объяснил спикер КГВА.
Напомним, что ранее Тимур Ткаченко сообщил, что в Киеве вскоре появится новый наземный переход в центре.
Отметим, что в Киеве с конца марта этого года до августа будут продолжаться ремонтные работы на Южном мосту.
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